Нападник Едінсон Кавані остаточно вирішив, чи хоче він залишатися у Манчестер Юнайтед.

Уругваєць продовжить контракт і проведе на Олд Траффорд ще один сезон, стверджує журналіст Мої Лоренс. Офіційне оголошення повинне відбутися наступного тижня.

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Кавані приєднався до Манчестер Юнайтед минулого літа на правах вільного агента. Контракт 34-річного форварда був розрахований на один сезон з можливістю продовження ще на один. Ветеран розглядав варіант приєднатися до Бока Хуніорс, щоб бути ближче до своєї сім'ї. Втім, зірковий нападник таки затримається в Європі.

Додамо, що Кавані провів 33 матчі у поточному сезоні, відзначився 12 голами та 5 асистами.

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