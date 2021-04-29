Уле Гуннар Сульшер до сих пор не выиграл с Манчестер Юнайтед ни одного трофея. Текущая Лига Европы – хорошая возможность это исправить. "Дьяволы" считаются фаворитом турнира. А для Паулу Фонсеки победа в ЛЕ – единственный шанс спасти сезон. Римляне провалились в Серии А и не имеют другого варианта, чтобы запрыгнуть в Лигу чемпионов. Мотивация на самом высоком уровне. Оба тренера выставили сильнейшие составы.

Со стартовым свистком пошел интенсивный футбол. Первая же осмысленная атака Манчестер Юнайтед завершилась голом, когда Кавани дал в разрез на Фернандеша, а Бруну аккуратно перекинул голкипера. Главным героем эпизода стал Погба – француз получил мяч на фланге и проскочил трех оппонентов, разорвав оборонительные порядки гостей.

Но уже через пару минут Поль огорчил болельщиков МЮ. Он рукой заблокировал прострел Карсдорпа в собственной штрафной. Арбитр указал на 11-метровую отметку, а Пеллегрини уверенно реализовал пенальти и сравнял счет.

Манчестер Юнайтед в первом тайме больше атаковал, однако завершающим ударам Фернандеша не хватало точности. Со штрафного Бруну пробил над перекладиной, а классный проход Рашфорд замкнул вялым ударом – мяч даже не долетел до ворот.

Рома взамен отвечала острыми контрвыпадами. Один из них привел к пенальти, другой – к голу с игры. Спинаццола прошел левой бровкой и отдал Мхитаряну, тонкий пас Генриха в штрафную, прострел Пеллегрини – и Джеко затолкал мяч в ворота. Рома ушла на перерыв с преимуществом в счете, но с огромными проблемами.

Паулу Фонсека в течение первого получаса провел три вынужденных замены: Верету травмировался в дебюте, Лопес не смог продолжить игру из-за боли в плече, а затем повреждение получил Спинаццола. Рома стала первой командой в истории Лиги Европы, сделавшей 3 замены в первом тайме. Фонсека очень рано потерял возможность влиять на игру!

Манчестер Юнайтед отнюдь не заслуживал поражения и прилагал все усилия, чтобы отыграться. Погба стреляет издалека – на месте голкипер. Кавани получил подарок от Ибаньеса, но соперники заблокировали удар уругвайца.

Отыграться "дьяволам" удалось уже во втором тайме. Погба снова стал теневым героем. Поль вертикальным пасом нашел Кавани, а Эдинсон обыгрался с Фернандешем и поразил ворота! МЮ сразу же мог забивать третий: Погба опть из глубины, Шоу прострелил, а Кавани бахнул над воротами.

Рома периодически огрызалась, но инициатива была в руках Юнайтед. Третий гол хозяев стал делом времени. Забил его Кавани – Матадор подстерег ошибку вратаря, который не сумел качественно парировать удар Уан-Биссаки.

У "дьяволов" уже очень часто стали проходить опасные атаки. Шоу получил хороший момент, но выстрелил прямо во вратаря. Ничего страшного, когда есть Кавани. Эдинсон упал в штрафной в борьбе со Смоллингом, а судья поставил очень спорный пенальти. Фернандеша противоречивость 11-метрового не интересовала – он просто забил.

А через несколько минут Манчестер Юнайтед устроил разгром. Погба откликнулся на подачу Бруну. Жирную точку с передачи Кавани поставил Гринвуд. Моментов у хозяев было очень много. В ворота Ромы влетело 6 голов, а могло влететь и 7, и 8. Английская команда в конце матча уже просто куражилась.

Судьба противостояния фактически решена. После такого разгрома Сульшер может быть спокоен перед ответным матчем, который состоится через неделю на Стадио Олимпико. Манчестер Юнайтед максимально приблизился к финалу Лиги Европы.

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