Кавани отклонил предложение Манчестер Юнайтед

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани с каждым днем все ближе к переходу в Примеру.

Уругвайский форвард французского ПСЖ Эдинсон Кавани отказался переходить в Манчестер Юнайтед, сообщает TF1. 32-летний нападающий твердо решил продолжить карьеру в мадридском Атлетико под руководством Диего Симеоне.

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"Красные дьяволы" предложили Кавани такие же финансовые условия, что и "матрасники" – 12 млн евро в год плюс бонусы, однако игрок выбрал столицу Испании. Сам футболист, сага с переходом которого уже начинает понемногу утомлять, надеется, что трансфер будет оформлен до конца января.

Напомним, чемпион Франции готов отпустить своего нападающего Эдинсона Кавани в зимнее трансферное окно, так как уже летом игрок может покинуть команду в статусе свободного агента. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает уругвайца в 25 млн евро.

В текущем сезоне Лиги 1 Кавани провел 9 матчей, в которых отметился двумя голами.

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