ПСЖ готов продать Кавани за смешную сумму

Сага вокруг перехода Эдинсона Кавани никак не завершится.

Чемпион Франции готов отпустить своего нападающего Эдинсона Кавани в зимнее трансферное окно, сообщает ESPN. Парижане даже определились с суммой, которую хотели бы получить за 32-летнего форварда – 20 млн евро будет вполне достаточно, поскольку уже летом игрок может покинуть команду в статусе свободного агента.

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Напомним, за форвардом выстроилась очередь из ряда топ-клубов, среди которых наиболее вероятным кандидатом на уругвайца называли мадридский Атлетико. Однако, накануне стороны свернули переговоры – французов не устроило предложение в 10 млн евро, которое предлагали "матрасники". Среди претендентов на форварда называют также английские Челси и Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне Лиги 1 Кавани провел 9 матчей, в которых отметился двумя голами.

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