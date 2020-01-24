Дерби Вечного города, возвращение Сарри в родную гавань и месть Реала за унижение Лунина: топ-5 матчей евроуикенда

Морское противостояние Валенсии и Барселоны, принципиальный поединок Баварии и Шальке, Дерби Капитолино, ностальгический выезд Маурицио Сарри в Неаполь и стремление мадридского Реала реабилитироваться в Вальядолиде в анонсе главных матчей уикенда, которые вы должны посмотреть.

Валенсия – Барселона

25 января, 17:00. Валенсия, Месталья

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: На средиземноморском побережье Валенсия попробует реабилитироваться перед своими болельщиками за серию неубедительных результатов. После минимальной победы над Эйбаром подопечные Альберта Селадеса сначала опозорились на Мальорке (1:4), а затем едва прошли третьелиговый Логроньес в Копа дель Рей (1:0 на выезде). Но в субботу испанцам, очевидно, будет еще труднее.

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На Месталью пожалует Барселона, которая притирается к новому наставнику Кике Сетьену. "Блаугранас" тоже имели проблемы в кубковом противостоянии с Ибицей, а в чемпионате дожали Гранаду лишь благодаря гению Месси. Однако микроклимат в раздевалке явно улучшился. Тренер с собственной философией стремится вернуть присущий Барсе стиль Кройфа-Гвардиолы, что не может не вызвать восторга у игроков, менеджмента и фанатов. Однако, потеря Луиса Суареса из-за травмы вносит свои коррективы в игру каталонцев.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Бавария – Шальке

25 января, 19:30. Мюнхен, Альянц-Арена

Телетрансляция на канале "Футбол 2", отчет о матче читайте на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: В Мюнхене местная Бавария после 4-х побед подряд проэкзаменирует Шальке с Давидом Вагнером во главе. Неделю назад "кобальтовые" уверенно одолели сенсацию первого круга Боруссию Менхенгладбах и готовы снять скальп с еще одного гранда. Но хозяева Альянц-Арены, похоже, вышли на традиционный путь отыгрывания гандикапа осени. Ханс-Дитер Флик, кажется, исправил ошибки своего предшественника Нико Ковача, поэтому Шальке будет нелегко.

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Излишней принципиальности противостоянию добавляет трансфер Александера Нюбеля. Основной голкипер и капитан Гельзенкирхена отказался подписывать новый контракт и посреди сезона объявил о своем переходе именно в Баварию следующим летом. Шальке отреагировал предсказуемо – отобрал капитанскую повязку и, очевидно, посадит строптивого вратаря в запас до конца сезона. А пока остановить голепад Левандовски попытается 21-летний Маркус Шуберт.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Рома – Лацио

26 января, 19:00. Рим, Стадио Олимпико

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Римское дерби снова стало громкой вывеской благодаря выступлениям Ромы и Лацио в нынешнем сезоне. И если "волки" в данный момент уверенно чувствуют себя в топ-4, то "орлы" Симоне Индзаги вообще борются за титул с грозными Ювентусом и Интером. Все это делает воскресное противостояние на родном для обоих клубов Олимпико сверхважным.

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Фаворитом дуэли пока выглядит Лацио. "Бело-голубые" уже одержали 11 побед подряд в Серии А и надеются продолжить эту серию минимум до поединка против Интера в середине февраля. Зато Рома чередует удачные результаты с неудачными. В последних двух турах подопечные Паулу Фонсеки обыграли Дженоа и Парму, но в последний раз трижды подряд "волки" побеждали еще осенью. Более того, в сезоне 2019/20 "желто-красные" не выиграли ни одного матча у представителей первой "шестерки".

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Наполи – Ювентус

26 января, 21:45. Неаполь, Сан-Паоло

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Неаполь ждет первую за последний месяц победу в рамках итальянского первенства. Дженнаро Гаттузо пока может занести в свой актив прохождения двух стадий Кубка Италии. А вот в чемпионате Рино может похвастаться лишь волевой победой над Сассуоло во втором матче во главе "партенопейцев". Кризис неаполитанцев явно затянулся, а приезд Ювентуса под руководством экс-тренера Наполи должен стать хорошим раздражителем для хозяев.

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Однако, на беду кампанийцев, "Старая синьора" набрала ход. Турин взял 15 очков в последних пяти матчах, Криштиану Роналду начал догонять Иммобиле в бомбардирской гонке, а Дибала демонстрирует лучший футбол в карьере. Наполи почти наверняка будет очень трудно, но терпение и труд могут привести к чуду на Сан-Паоло. По крайней мере, Гаттузо-игрок как раз этими чертами и славился...

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Вальядолид – Реал

26 января, 22:00. Вальядолид, Эстадио Хосе Сорилья

Телетрансляция на канале "Футбол 1", отчет о матче читайте на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Мадридский Реал наведается в соседнюю провинцию на матч с командой легендарного "Зубастика" Роналдо. Вальядолид в сезоне 2019/20 не хватает звезд с неба, но держится подальше от зоны вылета. Более того, "бело-фиолетовые" вместе с Осасуной составляют дуэт самых миролюбивых клубов Ла Лиги (по 10 ничьих). В первом круге Вальядолид отстоял мир 1:1 даже на Сантьяго Бернабеу, поэтому "сливочные" теперь стремятся взять реванш.

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Отдельно мадридцы попытаются "отблагодарить" голкипера хозяев Жоэля Масипа, который так и не подпустил в основу Андрея Лунина. Украинец уже уехал в аренду в Овьедо, а Реал затеял перестройку клубной структуры, чтобы обезопасить себя от подобных историй с плохим привкусом. Однако, кадровые проблемы "галактикос" (Бензема только оправился от повреждения, травмы Рамоса, Бейла и Азара, а также дисквалификация Карвахаля) добавляют головной боли Зидану. Мадриду снова предстоит нелегкое противостояние.

Прогноз "Футбол 24": 1:3

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