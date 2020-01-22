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Мама Кавани наехал на ПСЖ и назвала клуб, в который хочет перейти звездный уругваец

11:32 274 Читати українською
Мама Кавани наехал на ПСЖ и назвала клуб, в который хочет перейти звездный уругваец
Эдинсон Кавани / ESPN

Мама нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани, Берта Гомес, выразила недовольство действиями руководства французского клуба, которое не отпускает уругвайца в Атлетико.

"Вы знаете, что идут открытые переговоры. ПСЖ отклонил три предложения Атлетико, но мой сын попросил отпустить его. Мы ждем, когда между клубами будет достигнуто соглашение.

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Эдинсон хочет в Атлетико. Если не сейчас, то летом. Но это зависит не от моего сына, а от ПСЖ и Атлетико. ПСЖ хочет, чтобы он остался, а потом выходил на поле на шесть минут. Они нехорошо поступают с ним, ведь он отдал клубу почти семь лет. Если ему не дают играть, пусть отпустят в другой клуб, который в нем нуждается. Например, Атлетико.

Эдинсон в порядке. Говорят, что он в депрессии, но это неправда. Да, он зол, потому что не понимает, зачем ПСЖ препятствует его трансферу, если на него не рассчитывает. Он тренируется в обычном режиме и ждет новостей", – цитирует маму уригвайського форварда AS.

Напомним, Атлетико и ПСЖ уже несколько месяцев обсуждают переход Кавани, контракт которого с парижанами заканчивается летом этого года. Также на игрока имеет планы Челси.

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Франция Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Трансферы ПСЖ ПСЖ ПСЖ Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани Атлетико Атлетико
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