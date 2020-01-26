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Кавані відхилив пропозицію Манчестер Юнайтед

14:53 355 Читать на русском
Кавані відхилив пропозицію Манчестер Юнайтед
Едінсон Кавані / Фото з відкритих джерел

Нападник збірної Уругваю Едінсон Кавані з кожним днем все ближчий до переходу у Прімеру.

Уругвайський форвард французького ПСЖ Едінсон Кавані відмовився переходити в Манчестер Юнайтед, повідомляє TF1. 32-річний нападник твердо вирішив продовжити кар’єру у мадридському Атлетіко під керівництвом Дієго Сімеоне.

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"Червоні дияволи" запропонували Кавані такі ж фінансові умови, що й "матрацники" – 12 млн євро на рік плюс бонуси, однак гравець вибрав столицю Іспанії. Сам футболіст, сага з переходом якого вже починає потроху втомлювати, сподівається, що трансфер буде оформлений до кінця січня.

Нагадаємо, чемпіон Франції готовий відпустити свого нападника Едінсона Кавані у зимове трансферне вікно, оскільки вже літом гравець може покинути команду у статусі вільного агента. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює уругвайця у 25 млн євро.

У поточному сезоні Ліги 1 Кавані провів 9 матчів, в яких відзначився двома голами.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Атлетіко Атлетіко Іспанія Едінсон Кавані Едінсон Кавані
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