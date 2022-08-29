Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани после двух месяцев поисков все же нашел новый клуб.

35-летний форвард сегодня днем ​​договорился о переходе в Валенсию, сразу же прилетел на Месталью и подписал контракт с новым клубом, сообщает пресс-служба "летучих мышей" .

Вест Хэм официально оформил рекордный трансфер Пакета – общая сумма расходов клуба за лето достигла 170 млн

Соглашение Кавани с испанцами рассчитано на два года, он перебрался в Валенсию на правах свободного агента, ведь его контракт с Манчестер Юнайтед завершился в конце июня. Для Эдинсона это будет первый опыт выступлений в Ла Лиге. Кроме АПЛ он ранее выступал в чемпионатах Франции, Италии и Уругвая.

Заметим, что на Кавани после прощания с МЮ претендовали Фенербахче, Боруссия Дортмунд и Вильярреал, но ни один из них не смог оформить трансфер по разным причинам.