Нападник збірної Уругваю Едінсон Кавані після двох місяців пошуків все ж знайшов новий клуб.

35-річний форвард сьогодні вдень домовився про перехід у Валенсію, одразу ж прилетів на Месталью та підписав контракт з новим клубом, інформує пресслужба "кажанів".

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Угода Кавані з іспанцями розрахована на два роки, він перебрався до Валенсії на правах вільного агента, адже його контракт з Манчестер Юнайтед завершився наприкінці червня. Для Едінсона це буде перший досвід виступів в Ла Лізі. Окрім АПЛ, він раніше виступав у чемпіонатах Франції, Італії та Уругваю.

Зауважимо, що на Кавані після прощання з МЮ претендували Фенербахче, Борусія Дортмунд та Вільяреал, але жоден з них не зумів оформити трансфер з різних причин.

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