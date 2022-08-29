25-летний атакующий хавбек сменил Лион на Вест Хэм. С лондонцами он подписал контракт на 5 лет с возможностью пролонгации еще на один, сообщает пресс-служба клуба .

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Лукас в столице Великобритании будет надевать футболку с 11-м номером. Молотки также сообщили, что этот трансфер стал рекордным в их истории. На Пакета Лион гарантированно заработал 43 миллиона евро, еще 17 предусмотрены в качестве бонусов.

В этом сезоне бразилец еще успел провести за французский клуб два поединка, в прошлом же сыграл 44 матча, оформив 11 голов и 7 ассистов.

К слову, за летнее трансферное окно Вест Хэм уже потратил более 170 млн в евровалюте включительно с подписанием Пакета: Скамакка – 36 млн, Агерд – 35, Корне – 20,7, Пальмиери – 15,4, Керер – 12 и Ареола – 9 ,3.

Родился в Бразилии, но теперь его дом — Восточный Лондон.



Бем-виндо, @LucasPaqueta97 ! pic.twitter.com/N5AaDQROPD — Вест Хэм Юнайтед (@WestHam) 29 августа 2022 г.