Вест Хэм официально оформил рекордный трансфер Пакета – суммарная сумма расходов за лето достигла 170 миллионов
Полузащитник сборной Бразилии Лукас Пакета попробует свои силы на Туманном Альбионе.
25-летний атакующий хавбек сменил Лион на Вест Хэм. С лондонцами он подписал контракт на 5 лет с возможностью пролонгации еще на один, сообщает пресс-служба клуба.
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Лукас в столице Великобритании будет надевать футболку с 11-м номером. Молотки также сообщили, что этот трансфер стал рекордным в их истории. На Пакета Лион гарантированно заработал 43 миллиона евро, еще 17 предусмотрены в качестве бонусов.
В этом сезоне бразилец еще успел провести за французский клуб два поединка, в прошлом же сыграл 44 матча, оформив 11 голов и 7 ассистов.
К слову, за летнее трансферное окно Вест Хэм уже потратил более 170 млн в евровалюте включительно с подписанием Пакета: Скамакка – 36 млн, Агерд – 35, Корне – 20,7, Пальмиери – 15,4, Керер – 12 и Ареола – 9 ,3.