В воскресенье во 2-м туре чемпионата Испании состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Испания, Ла Лига, 2-й тур

Атлетик – Валенсия – 1:0

Гол: Беренгер, 43

Атлетико – Вильярреал – начало матча в 20:30

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В первом матче дня Атлетик принимал Валенсию. Гаттузо уже в начале встречи вынужден был провести экстренную замену из-за травмы Дуро. "Летучие мыши" больше владели мячом, в то время как хозяева не возились со снарядом, а пытались бить по воротам при малейшей возможности. Одна из таких попыток увенчалась успехом на последних минутах первого тайма – Беренгер попал в правый нижний угол.

Уже в добавленное время Иньяки Уильямс удвоил счет, но рефери зафиксировал офсайд и Атлетик ушел на перерыв при минимальном преимуществе. В конце матча другой Уильямс, тот который Нико, также повторил судьбу своего однофамильца – его гол отменили из-за положения вне игры. В конце концов поединок так и завершился минимальной победой хозяев.

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