Футбольная ассоциация Англии наказала Эдинсона Кавани за расистский, по мнению чиновников, пост в Instagram после матча АПЛ против Саутгемптона. В том поединке 33-летний нападающий оформил дубль, а манкунианцы победили 3:2.

После игры уругваец написал слово "negrito" в адрес своего подписчика в Instagram. Именно это стало объектом расследования. FA решила дисквалифицировать Кавани на 3 матча и оштрафовать форварда на 100 тысяч фунтов, информирует официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Таким образом, уругваец пропустит поединок чемпионата против Астон Виллы, противостояние с Манчестер Сити в полуфинале Кубка лиги и матч с Уотфордом в Кубке Англии.

Манчестер Юнайтед уже отреагировал на решение FA. "Кавани не знал, что его слова могли быть истолкованы неправильно, и он искренне извинился перед всеми, кого мог обидеть. Несмотря на свою искреннюю уверенность, что он просто послал благодарность в ответ на приветствие от близкого друга, он решил не оспаривать обвинение, из уважения и солидарности с FA и борьбой с расизмом в футболе.

Мы уверены, что независимая комиссия в своих письменных мотивах четко объяснит, что Эдинсон Кавани не является расистом и и не имел никаких расистских намерений", – говорится в заявлении манкунианцев.

Заметим, Кавани присоединился к МЮ в октябре, подписав контракт на 1 год. В 9 матчах Премьер-лиги нападающий забил 3 гола и дважды ассистировал партнерам.

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