Кавани может получить дисквалификацию за расистскую подпись в Instagram
Форвард Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани рискует получить серьезное наказание после матча 10-го тура АПЛ против Саутгемптона.
После поединка, в котором Кавани стал настоящим героем и дублем принес победу Манчестер Юнайтед, уругваец неудачно ответил своему подписчиков в Instagram.
Камбэк имени Кавани в видеообзоре матча Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 2:3
Эдинсон написал: "Gracias negrito" (спасибо, черномазый, – прим. Футбол 24) в сторис, которую очень быстро удалил, сообщает Daily Mail. Футбольная ассоциация Англии уже начала расследовать инцидент, а форварду грозит минимум трехматчевая дисквалификация за "дискриминирующее поведение в социальных сетях". Сам Кавани пояснил, что в Южной Америке термин "negrito" используют, когда выражают симпатию.
Отметим, что нападающий присоединился к Манчестер Юнайтед в последние дни трансферного окна, провел 8 матчей за "красных дьяволов" и записал в свой актив 3 гола и ассист.
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