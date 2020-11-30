После поединка, в котором Кавани стал настоящим героем и дублем принес победу Манчестер Юнайтед, уругваец неудачно ответил своему подписчиков в Instagram.

Камбэк имени Кавани в видеообзоре матча Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 2:3

Эдинсон написал: "Gracias negrito" (спасибо, черномазый, – прим. Футбол 24) в сторис, которую очень быстро удалил, сообщает Daily Mail. Футбольная ассоциация Англии уже начала расследовать инцидент, а форварду грозит минимум трехматчевая дисквалификация за "дискриминирующее поведение в социальных сетях". Сам Кавани пояснил, что в Южной Америке термин "negrito" используют, когда выражают симпатию.

Отметим, что нападающий присоединился к Манчестер Юнайтед в последние дни трансферного окна, провел 8 матчей за "красных дьяволов" и записал в свой актив 3 гола и ассист.

Кавани дублем принес победу Манчестер Юнайтед, Вулверхэмптон в тяжелом матче одолел Арсенал