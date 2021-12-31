Футбольна асоціація Англії покарала Едінсона Кавані за расистський, на думку чиновників, пост в Instagram після матчу АПЛ проти Саутгемптона. У тому поєдинку 33-річний нападник оформив дубль, а манкуніанці перемогли 3:2.

Після гри уругваєць написав слово "negrito" на адресу свого підписника в Instagram. Саме це стало об'єктом розслідування. FA вирішила дискваліфікувати Кавані на 3 матчі та оштрафувати форварда на 100 тисяч фунтів, інформує офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Таким чином, уругваєць пропустить поєдинок чемпіонату проти Астон Вілли, протистояння з Манчестер Сіті у півфіналі Кубка ліги та матч з Уотфордом у Кубку Англії.

Манчестер Юнайтед вже відреагував на рішення FA. "Кавані не знав, що його слова могли бути розтлумачені неправильно, і він щиро перепросив усіх, кого міг образити. Попри свою щиру впевненість, що він просто надіслав подяку у відповідь на привітання від близького друга, він вирішив не оскаржувати звинувачення, з поваги та солідарності з FA та боротьбою з расизмом у футболі.

Ми впевнені, що незалежна комісія в своїх письмових мотивах чітко пояснить, що Едінсон Кавані не є расистом і та не мав жодних расистських намірів", – йдеться в заяві манкуніанців.

Зауважимо, Кавані приєднався до МЮ в жовтні, підписавши контракт на 1 рік. У 9 матчах Прем'єр-ліги нападник забив 3 голи та двічі асистував партнерам.

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