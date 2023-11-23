Феррейра привёл Палмейрас к победам в двух Кубках Либертадорес и считается одним из наиболее перспективных тренеров мира. За последние три года он выиграл с бразильским клубом 8 трофеев. Среди "торсиды" Палмейраса ведутся споры о том, является ли Феррейра самым влиятельным тренером в истории клуба.

Жена пригрозила тренеру Палмейраса: Зарабатываешь удаление? Продаю машину

Как информирует Diario Sport, катарский Аль-Садд намерен предложить Абелю самую высокую зарплату в мире. Стороны уже приступили к переговорам – ожидается, что прогресс наметится через 15 дней, когда чемпионат Бразилии будет завершён.

Действующий контракт Феррейры с Палмейрасом рассчитан до декабря 2024 года.

От победы в финале ЛЧ до работы за барной стойкой: Йеспер Блумквист играл за Милан и МЮ, а теперь готовит пиццу