Катарский клуб хочет сделать тренера самым высокооплачиваемым в мире – это не Гвардиола и не Клопп
Аль-Садд сделал португальцу Абелю Феррейре предложение, от которого невозможно отказаться.
Феррейра привёл Палмейрас к победам в двух Кубках Либертадорес и считается одним из наиболее перспективных тренеров мира. За последние три года он выиграл с бразильским клубом 8 трофеев. Среди "торсиды" Палмейраса ведутся споры о том, является ли Феррейра самым влиятельным тренером в истории клуба.
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Как информирует Diario Sport, катарский Аль-Садд намерен предложить Абелю самую высокую зарплату в мире. Стороны уже приступили к переговорам – ожидается, что прогресс наметится через 15 дней, когда чемпионат Бразилии будет завершён.
Действующий контракт Феррейры с Палмейрасом рассчитан до декабря 2024 года.
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