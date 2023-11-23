Феррейра привів Палмейрас до перемог у двох Кубках Лібертадорес і вважається одним із найперспективніших тренерів світу. За останні три роки він виграв із бразильським клубом 8 трофеїв. Серед торсиди Палмейраса точаться суперечки про те, чи є Феррейра найвпливовішим тренером в історії клубу.

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Як інформує Diario Sport, катарський Аль-Садд має намір запропонувати Абелю найвищу зарплату в світі. Сторони вже розпочали переговори – очікується, що прогрес намітиться через 15 днів, коли чемпіонат Бразилії буде завершено.

Чинний контракт Феррейри з Палмейрасом розрахований до грудня 2024 року.

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