Главный тренер Палмейраса Абель Феррейра сообщил, что его жена пригрозила продать одну из его любимых машин, если он снова получит красную карточку.

С тех пор как в 2020 году Абель Феррейра возглавил Палмейрас, он успел получить 32 желтые карточки и 5 красных карточек. Свою последнюю красную карточку он получил десять дней назад во время матча с Сантосом.

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Жена Феррейры, в браке с которой он состоит уже 15 лет, хочет по-своему повлиять на поведение своего мужа во время футбольных матчей. Она сказала Абелю, что продаст один из его самых любимых автомобилей — Мустанг 1966 года — если Феррейра заработает хотя бы еще одно удаление. И продолжит продавать другие машины своего мужа в случае последующих удалений. Об этом в подкасте Buzz Talk рассказал сам Феррейра.

"Она предупредила меня, что каждый раз, когда я получу красную карточку, она продаст одну из моих машин. Она однажды уже так поступила", - отметил тренер.

Отметим, что сейчас Палмейрас является лидером чемпионата Бразилии. После 27 сыгранных матчей команда Феррейры оторвалась от ближайшего преследователя на 8 очков.



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