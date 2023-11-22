Победитель Лиги чемпионов, бронзовый призер чемпионата мира и чемпион Англии Йеспер Блумквист после завершения карьеры перевернул свою жизнь. Звездный футболист нашел себя в ресторанном бизнесе.

В детстве он грезил Миланом, в 20 лет стал одним из героев сенсационного Гетеборга, а затем принял участие в безумном финале ЛЧ-1999 на Камп Ноу. В конце карьеры Йеспера Блумквиста преследовали проблемы со здоровьем, он тяжело пережил развод и потерял много денег из-за необдуманных инвестиций. К счастью, сейчас он просто кайфует от жизни. Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает уникальную историю шведской звезды, полную взлетов и падений.

Рос неуверенным и писал себе наставления перед финалом

Манчестер Юнайтед уступал Ювентусу 1:2 во втором полуфинале Лиги чемпионов 1998/1999, однако имел еще достаточно времени, чтобы отыграться. На 33-й минуте Йеспер Блумквист отдал не очень удобную передачу поперек поля, так что Рою Кину пришлось сбивать Зинедина Зидана. Рефери сразу потянулся за желтой карточкой, а Кин вызверился на партнера – теперь он пропустит финал. В итоге МЮ дожал туринцев (3:2), а Кину пришлось наблюдать со стороны за одним из самых драматичных матчей в истории футбола. Но перед этим он изрядно напихал Блумквисту в раздевалке.

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"Он повторял это неделю за неделей, – рассказывал потом Йеспер. – Это уже даже воспринималось как шутка. Сначала я считал Кина безумным и эгоистическим. Он много кричал, но Фергюсон позволял это, ведь Рой прежде всего заботился о команде. Тогда в Турине я отдал ему не лучший пас, но он потерял мяч, потому что сам плохо его обработал. И все равно Рой, наверное, злится на меня до сих пор".

Даже без наездов Роя Кина перед финалом против Баварии швед чувствовал себя не очень хорошо. Блумквиста сложно было назвать самоуверенным игроком. Еще с юности Йеспер себя недооценивал и был слишком сдержан. Когда Блумквист попал в Милан, он немало общался со Звонимиром Бобаном. Однажды они начали говорить о теннисе и на вопрос о своих навыках на корте Йеспер скромно ответил: "Нормально". "Я бы сказал так же даже после победы на Уимблдоне".

Блумквист всю карьеру страдал от неуверенности и признавался, что нуждался в поддержке партнеров и тренеров: "Я пытался найти душевное равновесие, поэтому перед финалом написал для себя на листе что-то вроде наставлений: "Ты можешь это сделать... Ты быстрее других... Ты в хорошей форме…"

Мучился с коленом и закончил в 31

Пусть Блумквист не считался ключевым футболистом МЮ, которому покорился требл 1999-го, но сэр Алекс ценил шведа. На финал он выпустил Блумквиста в старте слева в полузащите, однако на 55-й минуте заменил на Тедди Шерингема. В компенсированное время тот станет героем и поможет оформить камбэк.

Эпический матч в Барселоне оказался последним для Блумквиста в форме Юнайтед и фактически последним в карьере на должном уровне. Дальнейшие шесть лет в футболе превратятся в сплошную пытку. Во время предсезонного собрания Йеспера начало сильно волновать колено. Дальше были Эвертон и Чарльтон, однако там швед был далек от своей лучшей формы. Переход в Юргорден также не прибавил позитива.

Сложно передать свое разочарование, – делился воспоминаниями Йеспер с The Athletic. – Мне приходилось носить специальную обувь. Я долго не мог сидеть, потому что колено набухало. Я не мог летать без пакета со льдом на колене. Я не мог ходить по городу. Я просыпался утром и прежде всего касался своего колена, чтобы оценить размер отека. Я проверял его по 40 раз в день, снова и снова. И делал это в течение трех лет. Это сводило меня с ума, и я впал в депрессию.

В 31 год Блумквист объявил о своем решении уйти из футбола.

Мечтал о Милане Капелло, но попав туда, разочаровался

Учась в школе, Йеспер написал произведение, в котором поделился своей безумной мечтой – он хочет играть в Милане Фабио Капелло. Пройдет несколько лет и его мечта станет реальностью, однако Блумквист не найдет общего языка с доном Фабио и раскроется в Парме Карло Анчелотти.

Но еще до этого Йеспер завоевал бронзу ЧМ-1994, где был самым молодым в заявке сборной Швеции, а также шокировал всех в Лиге чемпионов вместе с Гетеборгом. В 1994 году шведский чемпион выиграл группу с Барселоной и Манчестер Юнайтед, а 20-летний Блумквист забил обоим грандам (в матче с МЮ еще и отдал ассист и заработал пенальти). Шведов в четвертьфинале остановила только Бавария – и то благодаря голам на чужом поле: 0:0 и 2:2. Через два года Блумквист забил очередному топу – на этот раз Милану.

Талантливого шведа приглашали МЮ и Ньюкасл, впрочем, Йеспер грезил Миланом. Позже он осознал, что переход в кризисную команду в то время был, пожалуй, не самым рациональным решением. Тогда Милан возглавлял Арриго Сакки, однако позже в клуб вернулся Фабио Капелло. Сначала все складывалось вроде бы неплохо, но вскоре тренер и подопечный рассорились, так что Йесперу пришлось идти в Парму, откуда он в конце концов переехал в Манчестер.

Блумквист рассказывал, как в аэропорт новичка приехал встречать лично сэр Алекс. Тренер нес его багаж и даже заверил, что несмотря на наличие в команде Райана Гиггза, у него будет игровое время: "Фергюсон заставил нас почувствовать себя важными. Я не знаю как. Он нас всех обманывал! Он понимал, что нуждается в многих игроках, и что им надо отдыхать, убеждал их в этом и делал счастливыми. Он стал мастером этого".

Был близок ко дну, но нашел себя в ресторанном бизнесе

Во время жизни в Италии швед открыл в себе пристрастие к еде. Блумквист искал себя в тренерстве, много путешествовал, работал экспертом на телевидении, даже участвовал в "Танцах со звездами" и почувствовал себя по-настоящему счастливым только в кулинарии.

"Лучшая для меня – итальянская кухня, – говорил Йеспер в интервью The Sun. – У них есть страсть к приготовлению пищи. Отдельные простые продукты позволяют им выражать собственное мнение, не смешивая слишком много ингредиентов и не усложняя это".

Блумквист признавался, что потерял огромные деньги из-за сомнительных инвестиций. Однако несколько лет назад он снова рискнул и вместе с двумя компаньонами открыл итальянский ресторан "450 Gradi" (идеальная температура для приготовления пиццы) на острове Лидинге, недалеко от Стокгольма. Йеспер рассказывал журналистам, что никогда в жизни не работал так тяжело, как сейчас. В то же время, по его словам, мужчина получает большое удовольствие от самого процесса.

"Обычно я стою за барной стойкой, наливаю пиво и вино, варю кофе и разговариваю с клиентами. Мне это нравится. Мне нравится быть частью команды, и мне это было нужно после многих лет, когда я ушел из футбола. Мне нужно было восполнить пробел в своей жизни", – рассказывал Блумквист The Athletic.

После завершения карьеры Йеспер расстался с женой и самостоятельно воспитывает 11-летнего сына Каспера, являющегося фанатом Манчестер Юнайтед.

Должен признаться, что это непросто, когда люди в начале разговора тебя спрашивают: "Что ты делаешь?", а я говорю: "У меня есть пиццерия". Они могут смотреть свысока. Тогда я должен объяснить, что это лучшая пиццерия! Кто-то может говорить: "Ты там внизу? Ты потерял все свои деньги?" Но мне все равно, – говорит Блумквист.

Жизнь – вещь непредсказуемая. В тот майский вечер 1999-го на Камп Ноу Блумквист потерял свою медаль, однако вскоре сумел ее отыскать. О жизненном пути шведа можно сказать нечто похожее. После пребывания на топ-уровне Йеспер пережил падение, однако не сдался и нашел себя. И пусть большинство посетителей ресторана 450 Gradi даже не догадываются, что лакомятся вкусной неаполитанской пиццей, которую им приготовил триумфатор Лиги чемпионов. Да разве это имеет значение? Главное, что Йеспер Блумквист нашел свое призвание и душевную гармонию.