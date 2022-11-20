Чемпионат мира 2022, группа А, 1-й тур

20 ноября, 18:00, г. Эль-Хаур, стадион "Аль Байт"

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне

Вот мы и дождались Чемпионата мира-2022. Украина не смогла квалифицироваться, но видимо это и хорошо, учитывая количество скандалов перед турниром. Коррупционные схемы при получении права на проведение, тысячи жертв при строительстве, средневековые законы в королевстве, продажа телеправ российским пропагандистским каналам, отсутствие позиции по Ирану... Это – далеко не полный список мундиалевского позора.

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Катар, например, использовал медиаплощадки в своей знаменитой академии Aspire для выступлений радикальных исламистских проповедников, а за несколько дней до старта ЧМ-2022 появились новости о договорняке в матче-открытии. Словом, футболистам придется бороться за священный титул чемпиона мира, параллельно создавая памятник моральному ничтожеству FIFA.

Тем не менее, турнир за ближайшие 10 часов вряд ли отменят, а смотреть мы его все равно будем. Поэтому давайте попробуем сконцентрироваться сугубо на спортивных вещах – даже в поединке Катара против Эквадора их хватает. Тем более, что на этом Мундиале лично Вы можете сорвать большой куш, просто сделав прогнозы в чат-боте Viber.

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Катар – самая прогрессивная сборная Азии

Еще не так давно катарская федерация пыталась сформировать сборную на основе натурализованных игроков. Паспорта раздавались настолько активно и туманно с юридической точки зрения, что FIFA начала вставлять палки в колеса. Впрочем, начиная с конца 2010-х шейхи изменили политику, доверив сборную собственным воспитанникам – именно в этот момент в свет вышли выпускники знаменитой академии Aspire.

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Пять из тринадцати тренировочных площадок Aspire Academy

Помните, насколько круто и прогрессивно выглядел Катар на фоне Украины Петракова во время Мундиаля U-20? Именно такой футбол в королевстве и ставили на протяжении всех 2010-х. Параллельно шейхи записывали свою сборную на Кубок Америки, Золотой кубок КОНКАКАФ и ряд других международных турниров – арабов даже хотели заявить в европейскую квалификацию к ЧМ-2022. Все это сделано для набора опыта в соревнованиях высокой конкуренции.

Качественные выпускники, школа топ-турниров и испанская модель игры принесла сборной шикарные результаты – Катар взял Кубок Азии-2019, одержав победы над Саудовской Аравией, Южной Кореей и Японией. В Золотом кубке КОНКАКАФ-2021 "бордовые" дошли до полуфинала, уступив США, а на Кубке арабских наций-2021 Катар проиграл Египту серию пенальти в финале. А еще был полуфинал Кубка персидского залива.

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В общем, сборная Катара за последний год провела аж 24 матча – 6 официальных и 18 товарищеских, где в соперниках бегали не только сборные, но и клубы из топ-чемпионатов. Команда одержала 13 побед, потерпев поражения только от Канады, Хорватии U-23 и Алжира. При этом были добыты ничьи в поединках с Чили, Марокко, Лацио и Фиорентиной. Словом, шейхи готовились к Мундиалю чрезвычайно основательно.

Тактика Катара – принципы Гвардиолы, соединенные с моделью Атлетико

Какой же футбол демонстрирует этот коллектив? Во-первых, очень сыгранный. Почти вся заявка представлена выпускниками местной академии, а главный тренер сборной Катара – Феликс Санчес – работал там еще с 2006 года. Не менее половины состава являются его персональными воспитанниками.

Во-вторых, Феликс ставит подобный Атлетико стиль в атаке (хотя сам он пришел из Барселоны). "Бордовые" используют гибридную модель, умело перестраиваясь со схемы 3-5-2 на 4-4-2 при необходимости. Катар обучен высокому прессингу и шикарно держит мяч под контролем. Вся позиционная работа основана на испанских принципах Juego de Posicion, соавтором которых является Пеп Гвардиола.

Это – быстрый, техничный и грамотный соперник, которому, однако, не хватает качества в обороне. Если Катар не подчиняет ход встречи собственной воле, то начинаются проблемы. Ошибок от защитников слишком много, да и в целом у катарцев заметен потолок возможностей. Несмотря на все старания, арабы не равны европейским или латиноамериканским командам.

Эквадор прорвался на ЧМ-2022 драматично, но справедливо

И здесь мы подходим к теме сборной Эквадора. О ней мало знают, хотя она является не таким уж и редким гостем на Мундиалях – коллектив с простенькой фамилией La Tri ("триколор") прошел на три из пяти последних ЧМ. В Катар подопечные Густаво Адольфо прорвались, заняв четвертое место в южноамериканской квалификации и оставив за спиной Перу, Колумбию и Чили.

Сам отбор оказался довольно веселым, ведь все сборные, кроме Аргентины и Бразилии, в той или иной степени выглядели слабо. Впрочем, триумф эквадорцев на фоне других неудачников оказался вполне заслуженным – соперники выступали еще менее стабильно. И все было бы хорошо, если бы не история с документами Байрона Кастильо.

В какой-то момент суд даже удовлетворил иск, но прямо перед ЧМ-2022 CAS объявил окончательный вердикт – федерация подала не тот паспорт Байрона, однако Кастильо действительно является гражданином Эквадора.

Say cheese!



High sprits in the Ecuador camp ahead of tomorrow's opener#FIFAWorldCup | @LaTri pic.twitter.com/RCiEOWMjSp — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 19, 2022

Вот так из-за проблем с подачей документов команда едва не вылетела с ЧМ-2022 до его старта. А Иран получил персональную защиту от Джанни Инфантино, хотя в этом средневековом государстве решили казнить десятки тысяч протестующих – в частности, смертный приговор получил легендарный бомбардир Али Даеи (лучший футболист в истории страны). И это мы еще о Шахедах не вспоминаем...

Сильный состав, мощная оборона и ужас в нападении

Хорошо, что Эквадор попал на Мундиаль. В стране бананов собралось очень приличное поколение. В защите выступают Инкапье (Байер) и Эступиньян (Брайтон, до этого Вильярреал), в центральной линии блистают Кайседо и Сармиенто (снова Брайтон), а в атаке до сих пор играет Валенсия – Эннера можно вспомнить по матчам против Динамо в еврокубках (ранее он бегал за Вест Хэм и Эвертон). Этот чемпионат мира является вторым в карьере 33-летнего форварда.

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В составе хватает и других футболистов с опытом топ-лиг, хотя весомая часть заявки представлена исполнителями из MLS, мексиканского чемпионата или команд КОНМЕБОЛ. Эта банда отличается невероятной неуступчивостью – с ноября 2021 года "La Tri" провели 13 матчей (6 официальных), потерпев всего одно поражение (от Парагвая) при восьми ничьих. Одолеть Эквадор не смогли Япония, Мексика, Аргентина, Перу и Бразилия – как вам такое?

Основной проблемой "триколоров" является атака. Засушить игру подопечные Густаво Адольфо умеют мастерски, но перед чужими воротами возникают огромные трудности. В предыдущих четырех матчах эквадорцы не отличились ни разу, а в семи подряд поединках до этого они забивали не более одного гола. Это – очень большой плюс для слабенькой катарской обороны.

Вот такие сборные откроют чемпионат мира-2022. Система против громких фамилий, атака и прессинг против крепкой обороны, молодость против зрелости. Кто возьмет верх? Узнаем сегодня в 18:00.

Ориентировочные составы на матч Катар – Эквадор

Катар: Аль-Шиб – Аль-Рави, Салман, Хассан – Мигель, Хатем, Будиаф, Ахмед – Аль-Айдос – Афиф, Али

Эквадор: Домингес – Пресиадо, Торрес, Инкапье, Эступиньян – Груэсо, Кайседо, Сифуэнтес – Плата, Валенсия, Ибарра

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

За несколько дней до матча в СМИ вбросили инсайд о договорняке. Мол, Катар подкупил 8 футболистов сборной Эквадора, чтобы те проиграли на глазах радостных шейхов – причем единственный гол забьют во втором тайме. Существуют сомнения относительно правдивости этой информации, ведь ее распространил бахрейнский политический аналитик Амджат Таха, который ищет любой шанс для атак на Катар. Бахрейн – один из главных врагов королевства в регионе.

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Свои шаги по противодействию договорнякам сделала и ФИФА, однако ставки уже обвалились. Тем не менее, Катар все равно может победить в матче-открытии – и помощь сверху для этого не нужна. "Бордовые" провели чрезвычайно сильную подготовку к ЧМ-2022, представив тактически прогрессивную атакующую команду.

Арабы достойно выступили на Копа Америка-2019, намного лучше сыграв за Парагвай (2:2) и дав достойный бой Аргентине. Даже провальный матч с Колумбией завершился лишь минимальным поражением. То есть, у подопечных Феликса Санчеса есть хороший опыт выступлений на фоне сильных латиноамериканцев. Катару вполне по силам забить один гол в ворота Эквадора, но в поражение "La Tri" почему-то не верится.

Во-первых, слишком уж они неуступчивы. Во-вторых, Катар допускает слишком много ошибок в защите, да и профильного разрушителя в центре поля хозяевам не хватает. Впрочем, возникают сомнения и в способности эквадорцев одержать победу – для этого надо забивать голы, и желательно не один. "Триколорам" в этом плане трудно.

Учитывая все вышеупомянутые факторы, мы рискнем поставить на результативную ничью.

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