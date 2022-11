Катар – самая прогрессивная сборная Азии

Еще не так давно катарская федерация пыталась сформировать сборную на основе натурализованных игроков. Паспорта раздавались настолько активно и туманно с юридической точки зрения, что FIFA начала вставлять палки в колеса. Впрочем, начиная с конца 2010-х шейхи изменили политику, доверив сборную собственным воспитанникам – именно в этот момент в свет вышли выпускники знаменитой академии Aspire.

Пять из тринадцати тренировочных площадок Aspire Academy

Помните, насколько круто и прогрессивно выглядел Катар на фоне Украины Петракова во время Мундиаля U-20? Именно такой футбол в королевстве и ставили на протяжении всех 2010-х. Параллельно шейхи записывали свою сборную на Кубок Америки, Золотой кубок КОНКАКАФ и ряд других международных турниров – арабов даже хотели заявить в европейскую квалификацию к ЧМ-2022. Все это сделано для набора опыта в соревнованиях высокой конкуренции.

Качественные выпускники, школа топ-турниров и испанская модель игры принесла сборной шикарные результаты – Катар взял Кубок Азии-2019, одержав победы над Саудовской Аравией, Южной Кореей и Японией. В Золотом кубке КОНКАКАФ-2021 "бордовые" дошли до полуфинала, уступив США, а на Кубке арабских наций-2021 Катар проиграл Египту серию пенальти в финале. А еще был полуфинал Кубка персидского залива.

В общем, сборная Катара за последний год провела аж 24 матча – 6 официальных и 18 товарищеских, где в соперниках бегали не только сборные, но и клубы из топ-чемпионатов. Команда одержала 13 побед, потерпев поражения только от Канады, Хорватии U-23 и Алжира. При этом были добыты ничьи в поединках с Чили, Марокко, Лацио и Фиорентиной. Словом, шейхи готовились к Мундиалю чрезвычайно основательно.

Тактика Катара – принципы Гвардиолы, соединенные с моделью Атлетико

Какой же футбол демонстрирует этот коллектив? Во-первых, очень сыгранный. Почти вся заявка представлена выпускниками местной академии, а главный тренер сборной Катара – Феликс Санчес – работал там еще с 2006 года. Не менее половины состава являются его персональными воспитанниками.

Во-вторых, Феликс ставит подобный Атлетико стиль в атаке (хотя сам он пришел из Барселоны). "Бордовые" используют гибридную модель, умело перестраиваясь со схемы 3-5-2 на 4-4-2 при необходимости. Катар обучен высокому прессингу и шикарно держит мяч под контролем. Вся позиционная работа основана на испанских принципах Juego de Posicion, соавтором которых является Пеп Гвардиола.

Это – быстрый, техничный и грамотный соперник, которому, однако, не хватает качества в обороне. Если Катар не подчиняет ход встречи собственной воле, то начинаются проблемы. Ошибок от защитников слишком много, да и в целом у катарцев заметен потолок возможностей. Несмотря на все старания, арабы не равны европейским или латиноамериканским командам.

И здесь мы подходим к теме сборной Эквадора. О ней мало знают, хотя она является не таким уж и редким гостем на Мундиалях – коллектив с простенькой фамилией La Tri ("триколор") прошел на три из пяти последних ЧМ. В Катар подопечные Густаво Адольфо прорвались, заняв четвертое место в южноамериканской квалификации и оставив за спиной Перу, Колумбию и Чили.

Сам отбор оказался довольно веселым, ведь все сборные, кроме Аргентины и Бразилии, в той или иной степени выглядели слабо. Впрочем, триумф эквадорцев на фоне других неудачников оказался вполне заслуженным – соперники выступали еще менее стабильно. И все было бы хорошо, если бы не история с документами Байрона Кастильо.

В какой-то момент суд даже удовлетворил иск, но прямо перед ЧМ-2022 CAS объявил окончательный вердикт – федерация подала не тот паспорт Байрона, однако Кастильо действительно является гражданином Эквадора.

