22-й Мундиаль в истории станет самым дорогим в истории проведения чемпионатов мира. Рассказываем, на что пошли средства.

Уже 20 ноября в Катаре стартует самое главное футбольное событие четырехлетия. На подготовку к ЧМ на восточном полуострове потратили около 200 миллиардов долларов и жизни 6,5 тысячи рабочих (по данным The Guardian). Редакция Футбол 24 предлагает познакомиться с объектами, на которые катарские власти потратили сумасшедшие средства.