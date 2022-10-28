ЧМ-2022: на что Катар потратил рекордные 200 миллионов долларов
19:12 - Читати українською
22-й Мундиаль в истории станет самым дорогим в истории проведения чемпионатов мира. Рассказываем, на что пошли средства.
Уже 20 ноября в Катаре стартует самое главное футбольное событие четырехлетия. На подготовку к ЧМ на восточном полуострове потратили около 200 миллиардов долларов и жизни 6,5 тысячи рабочих (по данным The Guardian). Редакция Футбол 24 предлагает познакомиться с объектами, на которые катарские власти потратили сумасшедшие средства.
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