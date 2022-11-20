Чемпіонат світу 2022, група А, 1-й тур

20 листопада, 18:00, м. Ель-Хаур, стадіон "Аль Байт"

Головний арбітр: Даніеле Орсато (Італія)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Ось ми й дочекалися Чемпіонату світу-2022. Україна не змогла кваліфікуватись, але мабуть це і добре, враховуючи кількість "зашкварів" перед турніром. Корупційні схеми при отриманні права на проведення, тисячі жертв при будівництві, середньовічні закони в еміраті, продаж телеправ російським пропагандистським каналам, відсутність позиції по Ірану... Це – далеко не повний список мундіалівської ганьби.

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Катар, наприклад, використовував медіамайданчики у своїй знаменитій академії Aspire для виступів радикальних ісламістських проповідників, а за кілька днів до старту ЧС-2022 з'явились новини про договірняк у матчі-відкритті. Словом, футболістам доведеться боротись за священний титул чемпіона світу, паралельно створюючи пам'ятник моральній нікчемності FIFA.

Тим не менш, турнір за найближчі 10 годин навряд чи скасують, а дивитись ми його все одно будемо. Тож спробуймо сконцентруватись суто на спортивних речах – навіть у поєдинку Катару проти Еквадору їх вистачає. Тим паче, що на цьому Мундіалі особисто Ви можете зірвати великий куш, просто зробивши прогнози у чат-боті Viber.

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Катар – найбільш прогресивна збірна Азії

Ще не так давно катарська федерація намагалася сформувати збірну на основі натуралізованих гравців. Паспорти роздавалися настільки активно й туманно з юридичної точки зору, що FIFA почала вставляти палки в колеса. Втім, починаючи з кінця 2010-х шейхи змінили політику, довіривши збірну власним вихованцям – саме в цей момент у світ вийшли випускники знаменитої академії Aspire.

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П'ять із тринадцяти тренувальних майданчиків Aspire Academy

Пам'ятаєте, наскільки круто й прогресивно виглядав Катар на тлі України Петракова під час Мундіалю U-20? Ось саме такий футбол у еміраті й ставили протягом усіх 2010-х. Паралельно шейхи записували свою збірну на Кубок Америки, Золотий кубок КОНКАКАФ та низку інших міжнародних турнірів – арабів навіть хотіли заявити в європейську кваліфікацію до ЧС-2022. Все це зроблено задля набирання досвіду в змаганнях високої конкуренції.

Якісні випускники, школа топ-турнірів та іспанська модель гри принесла збірній шикарні результати – Катар взяв Кубок Азії-2019, здобувши перемоги над Саудівською Аравією, Південною Кореєю та Японією. У Золотому кубку КОНКАКАФ-2021 "бордові" дійшли до півфіналу, поступившись США, а на Кубку арабських націй-2021 Катар програв Єгипту серію пенальті в фіналі. А ще був півфінал Кубку перської затоки.

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Загалом, збірна Катару за останній рік провела аж 24 матчі – 6 офіційних і 18 товариських, де в суперниках бігали не тільки збірні, а й клуби з топ-чемпіонатів. Команда здобула 13 перемог, зазнавши поразок тільки від Канади, Хорватії U-23 й Алжиру. При цьому були здобуті нічиї у поєдинках з Чилі, Марокко, Лаціо та Фіорентиною. Словом, шейхи готувалися до Мундіалю надзвичайно ґрунтовно.

Тактика Катару – принципи Гвардіоли, поєднані з моделлю Атлетіко

Який же футбол демонструє цей колектив? По-перше, дуже зіграний. Майже вся заявка представлена випускниками місцевої академії, а головний тренер збірної Катару – Фелікс Санчес – працював там ще з 2006 року. Не менше половини складу є його персональними вихованцями.

По-друге, Фелікс ставить подібний до Атлетіко стиль в атаці (хоча сам він прийшов з Барселони). "Бордові" використовують гібридну модель, вміло перебудовуючись зі схеми 3-5-2 на 4-4-2 за потреби. Катар навчений високому пресингу і шикарно тримає м'яч під контролем. Вся позиційна робота заснована на іспанських принципах Juego de Posicion, співавтором яких є Пеп Гвардіола.

Це – швидкий, технічний і грамотний суперник, якому, однак, бракує якості в обороні. Якщо Катар не підкорює хід зустрічі власній волі, то починаються проблеми. Помилок від захисників занадто багато, та і загалом у катарців помітна стеля можливостей. Попри всі старання, араби не є рівними європейським чи латиноамериканським командам.

Еквадор прорвався на ЧС-2022 драматично, але справедливо

І тут ми підходимо до теми збірної Еквадору. Про неї мало знають, хоча вона є не таким вже і рідким гостем на Мундіалях – колектив із простеньким прізвищем La Tri ("триколор") пройшов на три з п'ятьох останніх ЧС. У Катар підопічні Густаво Адольфо прорвалися, посівши четверте місце в південноамериканській кваліфікації й залишивши за спиною Перу, Колумбію та Чилі.

Сам відбір виявився досить веселим, адже усі збірні, крім Аргентини й Бразилії, тою чи іншою мірою виглядали слабко. Втім, тріумф еквадорців на тлі інших невдах виявився цілком заслуженим – суперники виступали ще менш стабільно. І все було б добре, якби не історія із документами Байрона Кастільйо.

Збірна Чилі подала протест в CAS, вимагаючи зарахувати "триколорам" технічні поразки у всіх восьми матчах за участі фулбека. Він народився у Колумбії, хоча був вказаний як громадянин Еквадору. В якийсь момент суд навіть задовільнив позов, але прямо перед ЧС-2022 CAS оголосив остаточний вердикт – федерація подала не той паспорт Байрона, однак Кастільйо дійсно є громадянином Еквадору.

Say cheese!



High sprits in the Ecuador camp ahead of tomorrow's opener#FIFAWorldCup | @LaTri pic.twitter.com/RCiEOWMjSp — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 19, 2022

Ось так через проблеми з подачею документів команда ледь не вилетіла з ЧС-2022 до його старту. А Іран отримав персональний захист від Джанні Інфантіно, хоча в цій середньовічній державі вирішили стратити десятки тисяч протестувальників – зокрема, смертний вирок отримав легендарний бомбардир Алі Даеї (найкращий футболіст в історії країни). І це ми ще про Шахеди не згадуємо...

Сильний склад, потужна оборона і жах у нападі

Добре, що Еквадор потрапив на Мундіаль. У країні бананів зібралося дуже пристойне покоління. В захисті виступають Інкап'є (Байєр) та Еступіньян (Брайтон, до цього Вільяреал), у центральній лінії виблискують Кайседо та Сармієнто (знову Брайтон), а в атаці досі грає Валенсія – Еннера можна згадати по матчах проти Динамо в єврокубках (раніше він бігав за Вест Хем та Евертон). Цей чемпіонат світу є другим у кар'єрі 33-річного форварда.

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У складі вистачає й інших футболістів з досвідом топ-ліг, хоча вагома частина заявки представлена виконавцями з MLS, мексиканського чемпіонату чи команд КОНМЕБОЛ. Ця банда відзначається неймовірною непоступливістю – від листопада 2021 року "La Tri" провели 13 матчів (6 офіційних), зазнавши всього однієї поразки (від Парагваю) при восьми нічиїх. Здолати Еквадор не змогли Японія, Мексика, Аргентина, Перу та Бразилія – як вам таке?

Основною проблемою "триколорів" є атака. Засушити гру підопічні Густаво Адольфо вміють майстерно, але перед чужими воротами виникають шалені труднощі. В попередніх чотирьох матчах еквадорці не відзначились жодного разу, а у семи поспіль поєдинках до цього вони забивали не більше одного гола. Це – дуже великий плюс для слабенької катарської оборони.

Ось такі збірні відкриють чемпіонат світу-2022. Система проти гучних прізвищ, атака і пресинг проти міцної оборони, молодість проти зрілості. Хто візьме гору? Дізнаємось сьогодні о 18:00.

Орієнтовні склади на матч Катар – Еквадор

Катар: Аль-Шиб – Аль-Раві, Салман, Хассан – Мігель, Хатем, Будіаф, Ахмед – Аль-Айдос– Афіф, Алі

Еквадор: Домінгес – Пресіадо, Торрес, Інкап'є, Еступіньян – Груесо, Кайседо, Сіфуентес – Плата, Валенсія, Ібарра

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

За кілька днів до матчу в ЗМІ вкинули інсайд про договірняк. Мовляв, Катар підкупив 8 футболістів збірної Еквадору, аби ті програли на очах радісних шейхів – причому єдиний гол заб'ють у другому таймі. Існують сумніви щодо правдивості цієї інформації, адже її розповсюдив бахрейнський політичний аналітик Амджат Таха, який шукає будь-який шанс для атак на Катар. Бахрейн – один із головних ворогів емірату в регіоні.

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Свої кроки щодо протидії договірнякам зробила і ФІФА, однак ставки вже обвалились. Тим не менш, Катар все одно може перемогти у матчі-відкритті – і допомога зверху для цього непотрібна. "Бордові" провели надзвичайно сильну підготовку до ЧС-2022, презентувавши тактично прогресивну атакувальну команду.

Араби гідно виступили на Копа Америка-2019, набагато краще зігравши за Парагвай (2:2) і давши гідний бій Аргентині. Навіть провальний матч з Колумбією завершився лишень мінімальною поразкою. Тобто, у підопічних Фелікса Санчеса є хороший досвід виступів на тлі сильних латиноамериканців. Катару цілком до снаги забити один гол у ворота Еквадору, але у поразку "La Tri" чомусь не віриться.

По-перше, занадто вже вони непоступливі. По-друге, Катар допускає занадто багато помилок в захисті, та й профільного руйнівника в центрі поля господарям не вистачає. Втім, виникають сумніви і у здатності еквадорців здобути перемогу – для цього треба забивати голи, і бажано не один. "Триколорам" в цьому плані важко.

Враховуючи усі вищезазначені фактори, ми ризикнемо поставити на результативну нічию.

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