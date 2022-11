Чемпіонат світу 2022, група А, 1-й тур

20 листопада, 18:00, м. Ель-Хаур, стадіон "Аль Байт"

Головний арбітр: Даніеле Орсато (Італія)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Ось ми й дочекалися Чемпіонату світу-2022. Україна не змогла кваліфікуватись, але мабуть це і добре, враховуючи кількість "зашкварів" перед турніром. Корупційні схеми при отриманні права на проведення, тисячі жертв при будівництві, середньовічні закони в еміраті, продаж телеправ російським пропагандистським каналам, відсутність позиції по Ірану... Це – далеко не повний список мундіалівської ганьби.

Катар, наприклад, використовував медіамайданчики у своїй знаменитій академії Aspire для виступів радикальних ісламістських проповідників, а за кілька днів до старту ЧС-2022 з'явились новини про договірняк у матчі-відкритті. Словом, футболістам доведеться боротись за священний титул чемпіона світу, паралельно створюючи пам'ятник моральній нікчемності FIFA.

Тим не менш, турнір за найближчі 10 годин навряд чи скасують, а дивитись ми його все одно будемо. Тож спробуймо сконцентруватись суто на спортивних речах – навіть у поєдинку Катару проти Еквадору їх вистачає. Тим паче, що на цьому Мундіалі особисто Ви можете зірвати великий куш, просто зробивши прогнози у чат-боті Viber.

Катар – найбільш прогресивна збірна Азії

Ще не так давно катарська федерація намагалася сформувати збірну на основі натуралізованих гравців. Паспорти роздавалися настільки активно й туманно з юридичної точки зору, що FIFA почала вставляти палки в колеса. Втім, починаючи з кінця 2010-х шейхи змінили політику, довіривши збірну власним вихованцям – саме в цей момент у світ вийшли випускники знаменитої академії Aspire.

П'ять із тринадцяти тренувальних майданчиків Aspire Academy

Пам'ятаєте, наскільки круто й прогресивно виглядав Катар на тлі України Петракова під час Мундіалю U-20? Ось саме такий футбол у еміраті й ставили протягом усіх 2010-х. Паралельно шейхи записували свою збірну на Кубок Америки, Золотий кубок КОНКАКАФ та низку інших міжнародних турнірів – арабів навіть хотіли заявити в європейську кваліфікацію до ЧС-2022. Все це зроблено задля набирання досвіду в змаганнях високої конкуренції.

Якісні випускники, школа топ-турнірів та іспанська модель гри принесла збірній шикарні результати – Катар взяв Кубок Азії-2019, здобувши перемоги над Саудівською Аравією, Південною Кореєю та Японією. У Золотому кубку КОНКАКАФ-2021 "бордові" дійшли до півфіналу, поступившись США, а на Кубку арабських націй-2021 Катар програв Єгипту серію пенальті в фіналі. А ще був півфінал Кубку перської затоки.

Катар знову в епіцентрі скандалу – ФІФА отримала шокуючу інформацію щодо матчів перед ЧС-2022

Загалом, збірна Катару за останній рік провела аж 24 матчі – 6 офіційних і 18 товариських, де в суперниках бігали не тільки збірні, а й клуби з топ-чемпіонатів. Команда здобула 13 перемог, зазнавши поразок тільки від Канади, Хорватії U-23 й Алжиру. При цьому були здобуті нічиї у поєдинках з Чилі, Марокко, Лаціо та Фіорентиною. Словом, шейхи готувалися до Мундіалю надзвичайно ґрунтовно.

Тактика Катару – принципи Гвардіоли, поєднані з моделлю Атлетіко

Який же футбол демонструє цей колектив? По-перше, дуже зіграний. Майже вся заявка представлена випускниками місцевої академії, а головний тренер збірної Катару – Фелікс Санчес – працював там ще з 2006 року. Не менше половини складу є його персональними вихованцями.

По-друге, Фелікс ставить подібний до Атлетіко стиль в атаці (хоча сам він прийшов з Барселони). "Бордові" використовують гібридну модель, вміло перебудовуючись зі схеми 3-5-2 на 4-4-2 за потреби. Катар навчений високому пресингу і шикарно тримає м'яч під контролем. Вся позиційна робота заснована на іспанських принципах Juego de Posicion, співавтором яких є Пеп Гвардіола.

Це – швидкий, технічний і грамотний суперник, якому, однак, бракує якості в обороні. Якщо Катар не підкорює хід зустрічі власній волі, то починаються проблеми. Помилок від захисників занадто багато, та і загалом у катарців помітна стеля можливостей. Попри всі старання, араби не є рівними європейським чи латиноамериканським командам.

Еквадор прорвався на ЧС-2022 драматично, але справедливо

І тут ми підходимо до теми збірної Еквадору. Про неї мало знають, хоча вона є не таким вже і рідким гостем на Мундіалях – колектив із простеньким прізвищем La Tri ("триколор") пройшов на три з п'ятьох останніх ЧС. У Катар підопічні Густаво Адольфо прорвалися, посівши четверте місце в південноамериканській кваліфікації й залишивши за спиною Перу, Колумбію та Чилі.

Сам відбір виявився досить веселим, адже усі збірні, крім Аргентини й Бразилії, тою чи іншою мірою виглядали слабко. Втім, тріумф еквадорців на тлі інших невдах виявився цілком заслуженим – суперники виступали ще менш стабільно. І все було б добре, якби не історія із документами Байрона Кастільйо.

Збірна Чилі подала протест в CAS, вимагаючи зарахувати "триколорам" технічні поразки у всіх восьми матчах за участі фулбека. Він народився у Колумбії, хоча був вказаний як громадянин Еквадору. В якийсь момент суд навіть задовільнив позов, але прямо перед ЧС-2022 CAS оголосив остаточний вердикт – федерація подала не той паспорт Байрона, однак Кастільйо дійсно є громадянином Еквадору.

