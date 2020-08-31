Барселона пока не может поверить, что Лионель Месси действительно хочет покинуть каталонский клуб.

Месси имеет право уйти из Барселоны бесплатно из-за особенности условий контракта – сенсационный трансфер все ближе

Фотографы поймали несколько трогательных кадров с юным болельщиком в футболке Месси. Парень стоял у дороги к тренировочной базе каталонцев, но так и не дождался своего кумира. Как известно, Месси не присутствовал во время тестирования игроков Барсы на коронавирус, поэтому не может тренироваться с командой.

Напомним, в Каталонии разгорелся настоящий скандал из-за желания Месси покинуть Барсу. Главным претендентом на 33-летнего форварда СМИ называют Манчестер Сити.

Месси покидает Барселону: признаки бунта, сенсационный дуэт с Роналду и война за 700 млн евро, которых нет? (LIVE)