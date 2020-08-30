Лидер Барселоны все же может беспрепятственно покинуть клуб уже в текущее межсезонье, убеждают испанские СМИ.

Ситуация вокруг потенциального ухода Лионеля Месси из Барселоны близка к кульминации. Как известно, аргентинский нападающий отправил факс с сообщением о желании разорвать контракт и покинуть клуб бесплатно. Барселона, в свою очередь, считает, что 33-летний форвард может уйти только в случае уплаты клаусулы в размере 700 млн евро.

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Впрочем, похоже, правда все же на стороне Лео. Оказывается, положение контракта о выплате отступных не применяется, если Месси заявит о желании уйти по окончании сезона 2019/20. Соответствующая норма содержится в соглашении игрока с Барселоной. Об этом сообщил Альфредо Мартинес – журналист испанского издания Onda Cero.

Таким образом, желающим подписать Месси не придется платить Барселоне 700 млн евро, о заявляли каталонцы. Легкомыслие Барсы при заключении контракта может стоить потери главной звезды.

Основным претендентом на Месси считается Манчестер Сити. Действующий контракт форварда с Барселоной рассчитан до 30 июня следующего года.

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