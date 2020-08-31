Барселона поки не може повірити, що Ліонель Мессі дійсно хоче покинути каталонський клуб.

Мессі має право піти з Барселони безкоштовно через особливість умов контракту – сенсаційний трансфер все ближчий

Фотографи упіймали кілька зворушливих кадрів з юним вболівальником у футболці Мессі. Хлопець стояв біля дороги до тренувальної бази каталонців, але так і не дочекався свого кумира. Як відомо, Мессі не був присутнім під час тестування гравців Барси на коронавірус, тому не може тренуватись з командою.

Нагадаємо, у Каталонії розгорівся справжній скандал через бажання Мессі покинути Барсу. Головним претендентом на 33-річного форварда ЗМІ називають Манчестер Сіті.

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