"Каталонський Хатіко": юний фанат Барселони даремно чекав Мессі перед тренуванням
Вболівальники Барси усілякими способами пробують повернути любов Мессі до "блаугранас".
Барселона поки не може повірити, що Ліонель Мессі дійсно хоче покинути каталонський клуб.
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Фотографи упіймали кілька зворушливих кадрів з юним вболівальником у футболці Мессі. Хлопець стояв біля дороги до тренувальної бази каталонців, але так і не дочекався свого кумира. Як відомо, Мессі не був присутнім під час тестування гравців Барси на коронавірус, тому не може тренуватись з командою.
Нагадаємо, у Каталонії розгорівся справжній скандал через бажання Мессі покинути Барсу. Головним претендентом на 33-річного форварда ЗМІ називають Манчестер Сіті.
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