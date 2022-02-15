"Я вижу тренеров с неприемлемыми для меня идеями, но это все же идеи. Это не случай Моуринью, который зарабатывает более 7 млн ​​евро, в то же время людей типа Де Дзерби отправляют в Украину.

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Разве Рома не могла пригласить Жозе на других условиях с более низкой зарплатой? Разве они не могли привезти его с более низкой зарплатой? Как вы думаете, финиширует ли он в Риме четвертым?" – приводит слова Кассано Mundo Deportivo со ссылкой на Twitch-канал Кристиана Виери.

К слову, Моуринью возглавил Рому прошлым летом. В 25 матчах "волки" набрали 40 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице Серии А. В то же время Роберто Де Дзерби покинул Сассуоло и перебрался в Шахтер.

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