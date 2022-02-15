"Я бачу тренерів з неприйнятними для мене ідеями, але це все ж таки ідеї. Це не випадок Моурінью, який заробляє понад 7 млн євро, водночас людей на кшталт Де Дзербі відправляють в Україну.

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Хіба Рома не могла запросити Жозе на інших умовах з нижчою зарплатою? Хіба вони не могли привезти його з більш низькою зарплатою? Як ви вважаєте, чи фінішує він в Римі четвертим?" – наводить слова Кассано Mundo Deportivo з посиланням на Twitch-канал Крістіана Вієрі.

Моурінью очолив Рому минулого літа. У 25 матчах "вовки" набрали 40 очок і посідають 7-е місце в турнірній таблиці Серії А. Водночас Роберто Де Дзербі покинув Сассуоло і перебрався у Шахтар.

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