"Кто-то мог ждать, что я приду с синяком под глазом", – Моуринью отреагировал на слухи о конфликте в Роме
17:18 - Читати українською
Главный тренер Ромы Жозе Моуринью рассказал об атмосфере в раздевалке "волков".
"Судя по тем историям, что я слышал, кто-то мог ждать, что я приду на пресс-конференцию с синяком под глазом и с распухшим от ударов лицом. Это великая ложь.
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История о расколе между мной и игроками – полное вранье. После игры с Интером мы побеседовали, проанализировали все и поработали над ошибками. Так я и работаю", – цитирует Моуринью Goal.
После 24 туров Серии А Рома расположилась на 7-й строчке турнирной таблицы.
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