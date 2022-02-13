"Судя по тем историям, что я слышал, кто-то мог ждать, что я приду на пресс-конференцию с синяком под глазом и с распухшим от ударов лицом. Это великая ложь.

Интер обыграл Рому в ярком четвертьфинале Кубка Италии

История о расколе между мной и игроками – полное вранье. После игры с Интером мы побеседовали, проанализировали все и поработали над ошибками. Так я и работаю", – цитирует Моуринью Goal.

После 24 туров Серии А Рома расположилась на 7-й строчке турнирной таблицы.

Милан победил Сампдорию и вышел на первое место в Серии А – Супряга провёл весь матч в запасе