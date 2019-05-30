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Касильяс поздравил Чеха с завершением профессиональной карьеры

13:08 7 Читати українською
Касильяс поздравил Чеха с завершением профессиональной карьеры
Петр Чех / REUTERS

Вратарь Арсенала Петр Чех завершил профессиональную карьеру, голкипера поздравил Икер Касильяс.

49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
72’ Эден Азар
 
Алекс Ивоби 69’
49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
69’ Алекс Ивоби
72’ Эден Азар

"Поздравляю с потрясающей карьерой, мой друг. Всего наилучшего, Петр Чех", – написал Икер Касильяс на своей странице в Instagram.

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Напомним, Чех ранее объявил, что "повесит перчатки на гвоздь" после финала Лиги Европы. Позже появилась информация, что Петр будет работать в структуре Челси.

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Следовательно, вчера легендарный голкипер провел свой последний матч в профессиональной карьере, в котором проиграл своему бывшему клубу – Челси, со счетом 1:4.

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Арсенал Арсенал Челси Челси Лига Европы Челси - Арсенал Петр Чех Петр Чех Икер Касильяс Икер Касильяс
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