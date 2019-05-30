Касильяс поздравил Чеха с завершением профессиональной карьеры

Вратарь Арсенала Петр Чех завершил профессиональную карьеру, голкипера поздравил Икер Касильяс.
"Поздравляю с потрясающей карьерой, мой друг. Всего наилучшего, Петр Чех", – написал Икер Касильяс на своей странице в Instagram.
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Напомним, Чех ранее объявил, что "повесит перчатки на гвоздь" после финала Лиги Европы. Позже появилась информация, что Петр будет работать в структуре Челси.
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Следовательно, вчера легендарный голкипер провел свой последний матч в профессиональной карьере, в котором проиграл своему бывшему клубу – Челси, со счетом 1:4.