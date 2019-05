Касильяс поздравил Чеха с завершением профессиональной карьеры

Вратарь Арсенала Петр Чех завершил профессиональную карьеру, голкипера поздравил Икер Касильяс.

"Поздравляю с потрясающей карьерой, мой друг. Всего наилучшего, Петр Чех", – написал Икер Касильяс на своей странице в Instagram.

Челси – Арсенал: Чех в последнем матче в карьере установил уникальное достижение Лиги Европы

Напомним, Чех ранее объявил, что "повесит перчатки на гвоздь" после финала Лиги Европы. Позже появилась информация, что Петр будет работать в структуре Челси.

Чех со слезами на глазах покидал стадион после финала Лиги Европы: Игроки Арсенала не заслуживали на подобное

Следовательно, вчера легендарный голкипер провел свой последний матч в профессиональной карьере, в котором проиграл своему бывшему клубу – Челси, со счетом 1:4.

Congratulations for your amazing career my friend. All the best @PetrCech! pic.twitter.com/tn6O7zbBiT