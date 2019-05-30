Чех со слезами на глазах покидал стадион после финала Лиги Европы: Игроки Арсенала не заслуживали на подобное

Вратарь Арсенала Петр Чех сентиментально подвел итоги финала Лиги Европы против Челси (1:4).

Петр Чех не смог сдержать слез после поражения в финальном матче ЛЕ, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Игроки Арсенала не заслуживают на подобное. Болельщикам даже не видно, сколько работы было выполнено футболистами за сезон, подальше от глаз общественности.

Челси – Арсенал: Чех в последнем матче в карьере установил уникальное достижение Лиги Европы

Легко сказать, что мы остались ни с чем, проиграли финал и остались без Кубка. Однако могу заверить, что проделанная в этом сезоне работа сделает нас сильнее.

Я хотел поднять кубок. До 30 числа я все еще игрок Арсенала и до тех пор никаких решений принимать не буду", – заявил Чех.

Напомним, 37-летний голкипер ранее объявил о завершении карьеры после окончания текущего сезона.

Челси – Арсенал в финале Лиги Европы: Азар красиво прощается, Сарри закрывает рты, Жиру дает урок Ляказетту и Обамеянгу