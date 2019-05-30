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Чех со слезами на глазах покидал стадион после финала Лиги Европы: Игроки Арсенала не заслуживали на подобное

07:15 150 Читати українською
Чех со слезами на глазах покидал стадион после финала Лиги Европы: Игроки Арсенала не заслуживали на подобное
Петр Чех провел последний матч в статусе игрока / Фото УЕФА

Вратарь Арсенала Петр Чех сентиментально подвел итоги финала Лиги Европы против Челси (1:4).

49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
72’ Эден Азар
 
Алекс Ивоби 69’
49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
69’ Алекс Ивоби
72’ Эден Азар

Петр Чех не смог сдержать слез после поражения в финальном матче ЛЕ, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Игроки Арсенала не заслуживают на подобное. Болельщикам даже не видно, сколько работы было выполнено футболистами за сезон, подальше от глаз общественности.

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Легко сказать, что мы остались ни с чем, проиграли финал и остались без Кубка. Однако могу заверить, что проделанная в этом сезоне работа сделает нас сильнее.

Я хотел поднять кубок. До 30 числа я все еще игрок Арсенала и до тех пор никаких решений принимать не буду", – заявил Чех.

Напомним, 37-летний голкипер ранее объявил о завершении карьеры после окончания текущего сезона.

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