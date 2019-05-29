Челси – Арсенал: Чех в последнем матче в карьере установил уникальное достижение Лиги Европы

Вратарь Арсенала Петр Чех вписал свое имя в историю Лиги Европы во время последнего официального матча в карьере.

Петр Чех появился в стартовом составе "канониров" в финальном матче Лиги Европы против Челси.

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Таким образом, 37-летний голкипер стал первым игроком в истории, который в финале еврокубка сыграл против английской команды, за которую ранее играл в финале того же турнира, сообщает Opta.

Чех ранее объявил, что "повесит перчатки на гвоздь" после финала ЛЕ. Позже появилась информация, что Петр будет работать в структуре Челси.