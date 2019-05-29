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Челси – Арсенал: Чех в последнем матче в карьере установил уникальное достижение Лиги Европы

29 мая 22:55 200 Читати українською
Челси – Арсенал: Чех в последнем матче в карьере установил уникальное достижение Лиги Европы
Петр Чех / Фото ФК Арсенал

Вратарь Арсенала Петр Чех вписал свое имя в историю Лиги Европы во время последнего официального матча в карьере.

49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
72’ Эден Азар
 
Алекс Ивоби 69’
49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
69’ Алекс Ивоби
72’ Эден Азар

Петр Чех появился в стартовом составе "канониров" в финальном матче Лиги Европы против Челси.

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Таким образом, 37-летний голкипер стал первым игроком в истории, который в финале еврокубка сыграл против английской команды, за которую ранее играл в финале того же турнира, сообщает Opta.

Чех ранее объявил, что "повесит перчатки на гвоздь" после финала ЛЕ. Позже появилась информация, что Петр будет работать в структуре Челси.

blog_ava
Челси – Арсенал: анонс финала Лиги Европы
29 мая
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Теги
Главное Арсенал Арсенал Лига Европы Челси - Арсенал Рекорды Петр Чех Петр Чех
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