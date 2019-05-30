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Касільяс привітав Чеха з завершенням професіональної кар'єри

13:08 504 Читать на русском
Касільяс привітав Чеха з завершенням професіональної кар'єри
Петр Чех / REUTERS

Воротар Арсенала Петр Чех завершив професіональну кар'єру, голкіпера привітав Ікер Касільяс.

49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
72’ Еден Азар
 
Алекс Івобі 69’
49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
69’ Алекс Івобі
72’ Еден Азар

"Вітаю з приголомшливою кар'єрою, друже мій. Всього найкращого, Петр Чех", – написав Ікер Касільяс на своїй сторінці в Instagram.

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Нагадаємо, Чех раніше оголосив, що "повісить рукавиці на цвях" після фіналу Ліги Європи. Пізніше з'явилась інформація, що Петр працюватиме в структурі Челсі.

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Відтак, учора легендарний голкіпер провів свій останній матч у професіональній кар'єрі, у якому програв своєму колишньому клубу – Челсі, з рахунком 1:4.

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Теги
Ліга Європи Челсі - Арсенал Челсі Челсі Арсенал Арсенал Петр Чех Петр Чех Ікер Касільяс Ікер Касільяс
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