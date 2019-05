Касільяс привітав Чеха з завершенням професіональної кар'єри

Воротар Арсенала Петр Чех завершив професіональну кар'єру, голкіпера привітав Ікер Касільяс.

"Вітаю з приголомшливою кар'єрою, друже мій. Всього найкращого, Петр Чех", – написав Ікер Касільяс на своїй сторінці в Instagram.

Челсі – Арсенал: Чех в останньому матчі в кар'єрі встановив унікальне досягнення Ліги Європи, яке буде важко повторити

Нагадаємо, Чех раніше оголосив, що "повісить рукавиці на цвях" після фіналу Ліги Європи. Пізніше з'явилась інформація, що Петр працюватиме в структурі Челсі.

Чех зі сльозами на очах покидав стадіон після фіналу Ліги Європи: Гравці Арсенала не заслуговували на подібне

Відтак, учора легендарний голкіпер провів свій останній матч у професіональній кар'єрі, у якому програв своєму колишньому клубу – Челсі, з рахунком 1:4.

Congratulations for your amazing career my friend. All the best @PetrCech! pic.twitter.com/tn6O7zbBiT