"Оборона сегодня сотворила очень много ошибок. Когда пропускаем три мяча – очень сложно выиграть. Несмотря на то, что доминировали в игре полностью, у нас были очень большие проблемы, когда мяч доходил до нашей линии обороны.

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Пытались что-то изменить, но сразу же в начале второго тайма пропускаем после замены. Затем пытаемся еще раз поменять что-то. И после еще одной изменения пропускаем еще один гол. Команда психологически очень расстроилась после того, что произошло. Поздравляю Львов с победой.

Отыграть отставание от Динамо? Очень сложно. Математически, конечно, возможно. Должно произойти что-то. Мы должны играть очень хорошо, решить нашу главную проблему. У нас есть проблемы в обороне. Когда я говорю об этой проблеме, это не тот или иной футболист, а общая динамика в обороне. В этот момент пытаются найти одного виновного. Я повторюсь: в обороне ошибка моя – в первую очередь. Я отвечаю за всю команду, потому что вся команда должна обороняться.

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Как я и сказал, будет очень сложно добиться титула, но, тем не менее, возможно. Будем продолжать работать, бороться, не станем сдаваться никогда, потому что это не наша ДНК. Ни моя, ни игроков, ни клуба. Понимаем, что очень и очень сложно.

Думаю, чтобы нам атаковать, нужно быть безопасными в обороне. Никто не будет спокойно атаковать, если не будет покоя в обороне. Сегодня было хорошее доказательство. У нас был большой объем атакующей работы, было огромное количество возможностей забить, но всегда, когда приближались к преимуществу в игре, это были наши ошибки в обороне. Это проблема, которая появляется в течение игры, ее потом очень сложно убрать", – поделился Каштру в эфире телеканала Футбол.

Напомним, Львов сенсационно обыграл Шахтер, что позволило Динамо оторваться на 7 очков в гонке за трофеем.

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