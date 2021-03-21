"Оборона сьогодні створила дуже багато помилок. Коли пропускаємо три м'ячі – дуже складно виграти. Незважаючи на те, що домінували в грі повністю, у нас були дуже великі проблеми, коли м'яч доходив до нашої лінії оборони.

Львів – Шахтар – 3:2 – відео голів і огляд матчу

Намагалися щось змінити, але відразу ж на початку другого тайму пропускаємо після заміни. Потім намагаємося ще раз поміняти щось. І після ще однієї зміни пропускаємо ще один гол. Команда психологічно дуже засмутилася після того, що сталося. Вітаю Львів з перемогою.

Відіграти відставання від Динамо? Дуже складно. Математично, звичайно, можливо. Повинно відбутися щось. Ми повинні грати дуже добре, вирішити нашу головну проблему. У нас є проблеми в обороні. Коли я говорю про цю проблему, це не той чи інший футболіст, а загальна динаміка в обороні. У цей момент намагаються знайти одного винного. Я повторюся: в обороні помилка моя – в першу чергу. Я відповідаю за всю команду, тому що вся команда повинна оборонятися.

Шахтар у пошуках заміни Тайсону контактував з колишньою зіркою команди

Як я і сказав, буде дуже складно досягти титулу, але, тим не менш, можливо. Будемо продовжувати працювати, боротися, не будемо здаватися ніколи, тому що це не наша ДНК. Ні моя, ні гравців, ні клубу. Розуміємо, що дуже і дуже складно.

Думаю, щоб нам атакувати, потрібно бути безпечними в обороні. Ніхто не буде спокійно атакувати, якщо не буде спокою в обороні. Сьогодні був гарний доказ цього. У нас був великий обсяг атакувальної роботи, була величезна кількість можливостей забити, але завжди, коли наближалися до переваги в грі, це були наші помилки в обороні. Це проблема, яка з'являється протягом гри, її потім дуже складно прибрати", – поділився Каштру в ефірі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Львів сенсаційно обіграв Шахтар, що дозволило Динамо відірватись на 7 очок у перегонах за трофеєм.

Шахтар сенсаційно поступився Львову, пропустивши три голи – донеччани відпускають Динамо