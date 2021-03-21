Львов – Шахтер – 3:2 – видео голов и обзор матча
19:17 - Читати українською
Львов перестрелял Шахтер в 19 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Львов – Шахтер.
24’ Тавареш Альваро
48’ Назарий Ныч
73’ Шина
Манор Соломон 30’
Манор Соломон 56’
24’ Тавареш Альваро
30’ Манор Соломон
48’ Назарий Ныч
56’ Манор Соломон
73’ Шина
Тавареш шокировал чемпиона в середине первого тайма, воспользовавшись несобранными действиями обороны "горняков". Ответ Соломона был очень красив – вингер Шахтера обводным ударом не оставил шансов Костыку.
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Ожидаемого камбека дончан после перерыва не произошло. Более того, Львов вышел вперед усилиями Нича. Больше всех проигрывать не хотел Соломон, который оформил дубль. Развязка сумасшедшего поединка произошла на 73 минуте. Трубин сбил Шину в штрафной, и сам пострадавший реализовал пенальти – 3:2!
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