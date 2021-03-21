Тавареш шокировал чемпиона в середине первого тайма, воспользовавшись несобранными действиями обороны "горняков". Ответ Соломона был очень красив – вингер Шахтера обводным ударом не оставил шансов Костыку.

Шахтер сенсационно уступил Львову, пропустив три гола – дончане отпускают Динамо

Ожидаемого камбека дончан после перерыва не произошло. Более того, Львов вышел вперед усилиями Нича. Больше всех проигрывать не хотел Соломон, который оформил дубль. Развязка сумасшедшего поединка произошла на 73 минуте. Трубин сбил Шину в штрафной, и сам пострадавший реализовал пенальти – 3:2!