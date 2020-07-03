Каштру выделил главную проблему Шахтера после завоевания чемпионства

Главный тренер донецкой команды Луиш Каштру признался, что имеет приятные хлопоты с определением состава на заключительные матчи сезона.

"Все ребята, которые работают, зарабатывают возможность играть. Знаю, что все наши футболисты отдаются работе и хотят выходить на поле. Для меня есть только одна проблема – делать выбор.

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К сожалению, у нас есть травматические проблемы, и это не мышечные повреждения: Алан Патрик, Коваленко и Хочолава. Также всем известно, что отсутствуют Малышев, Исмаили и Бондарь. Эти моменты привнесли капельку негатива. Играть они пока не смогут. Однако наша команда достаточно опытная, чтобы пережить сложности, которые возникают перед нами. Мы были грандом в течение всего сезона и будем им до последней игры сезона. Я рассчитываю на всех", – цитирует Каштру официальный сайт "горняков".

Напомним, Шахтер досрочно стал чемпионом Украины и после 28-ми туров набрал 72 очка. Вторую строчку занимает Динамо, которому в спину дышит Заря и Десна. Уже через два дня, 4 июля, подопечные португальского специалиста встретятся с "бело-синими" в рамках 29 тура УПЛ. Начало встречи в 19:30.

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