Каштру: У Тайсона и Исмаили есть определенная история

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру поделился мыслями относительно выбора игроков на ту или иную игру.

"У Тайсона и Исмаили есть определенная история – они уже много лет играют на одном фланге. Это нормально, что рутинные процессы, которые долго существуют в команде, более отработанные и привычные.

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В некоторых матчах нужно стратегически подстраивать игру иным образом. Мы, тренеры, должны понимать, что лучше для команды в атаке, обороне и переходных стадиях игры. Коноплянка сейчас находится на правильном пути – развивается и во многом добавляет.

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Я всегда выбираю на различные матчи различных игроков: если считаю, что на определенную игру лучше Тайсон и Исмаили – будут играть они, если Коноплянка и Исмаили – то будет играть Евгений. Но сейчас команде более привычно играть с Тайсоном и Исмаили", – сказал Каштру в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, завтра, 10 ноября, в Харькове состоится очередная дуэль украинских грандов – Шахтер в рамках 14-го тура попытается отомстить Динамо за вылет из Кубка Украины. Начало поединка в 17:00.

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