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Каштру: У Тайсона та Ісмаїлі є певна історія

10:12 246 Читать на русском
Каштру: У Тайсона та Ісмаїлі є певна історія
Луїш Каштру / ФК Шахтар

Головний тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру поділився думками щодо вибору гравців на ту чи іншу гру.

 

"У Тайсона та Ісмаїлі є певна історія – вони вже багато років грають на одному фланзі. Це нормально, що рутинні процеси, які довго існують в команді, більш відпрацьовані та звичні.

Сьогодні Динамо дуже сильне, – Каштру

У деяких матчах потрібно стратегічно підлаштовувати гру іншим чином. Ми, тренери, повинні розуміти, що краще для команди в атаці, обороні і перехідних стадіях гри. Коноплянка зараз знаходиться на правильному шляху – розвивається і багато в чому додає.

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Я завжди вибираю на різні матчі різних гравців: якщо вважаю, що на певну гру краще Тайсон і Ісмаїлі – гратимуть вони, якщо Коноплянка і Ісмаїлі – то буде грати Євген. Але зараз команді більш звично грати з Тайсоном і Ісмаїлі", – сказав Каштру в коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, завтра, 10 листопада, у Харкові відбудеться чергова дуель українських грандів – Шахтар в рамках 14-го туру спробує помститить Динамо за виліт з Кубка України. Початок поєдинку о 17:00.

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Шахтар - Динамо Євген Коноплянка Євген Коноплянка Тайсон Тайсон Ісмаїлі Ісмаїлі Шахтар Шахтар Динамо Динамо Луїш Каштру Луїш Каштру
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