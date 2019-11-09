Каштру: У Тайсона та Ісмаїлі є певна історія

Головний тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру поділився думками щодо вибору гравців на ту чи іншу гру.

"У Тайсона та Ісмаїлі є певна історія – вони вже багато років грають на одному фланзі. Це нормально, що рутинні процеси, які довго існують в команді, більш відпрацьовані та звичні.

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У деяких матчах потрібно стратегічно підлаштовувати гру іншим чином. Ми, тренери, повинні розуміти, що краще для команди в атаці, обороні і перехідних стадіях гри. Коноплянка зараз знаходиться на правильному шляху – розвивається і багато в чому додає.

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Я завжди вибираю на різні матчі різних гравців: якщо вважаю, що на певну гру краще Тайсон і Ісмаїлі – гратимуть вони, якщо Коноплянка і Ісмаїлі – то буде грати Євген. Але зараз команді більш звично грати з Тайсоном і Ісмаїлі", – сказав Каштру в коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, завтра, 10 листопада, у Харкові відбудеться чергова дуель українських грандів – Шахтар в рамках 14-го туру спробує помститить Динамо за виліт з Кубка України. Початок поєдинку о 17:00.

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