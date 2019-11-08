Сегодня Динамо очень сильно, – Каштру

Наставник донецкого Шахтера Луиш Каштру поделился ожиданиями от центрального поединка 14-го тура УПЛ против киевского Динамо.

"Матчи с Динамо имеют различные характеристики. В Кубке по окончании игры сделать уже ничего нельзя, а чемпионат более долгосрочный турнир. Наверное, футболисты станут действовать немного по-другому. У каждой встречи своя история, даже по тем стратегиям, которые команды адаптируют к тому или иному поединку.

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Ни в коем случае нельзя сказать, что судьба чемпионства будет решена в случае победы над Динамо.Если на 90-й минуте счет 3:1, но еще неизвестно, кто выиграет, то и чемпионат в этом туре еще не заканчивается.

Думаю, сейчас будет совершенно несправедливо сравнивать Динамо с разными тренерами и в разные моменты. Люди всегда хотят сопоставлять. Вот и меня уже сравнивают с Паулу, с тем, что он делал и чего не делал. Это совершенно разные тренеры (Хацкевич и Михайличенко – Футбол 24), стили, используемые игроки. Мы должны анализировать в конкретный момент, и сегодня Динамо очень сильно. Нам нужен очень сильный Шахтер, чтобы победить Динамо", – цитирует тренера официальный сайт клуба.

Напомним, что матч Шахтер – Динамо состоится в воскресенье, 10 ноября, в Киеве. Начало поединка в 17:00.

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