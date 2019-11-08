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Каштру рассказал об усталости игроков Шахтера

12:38 144 Читати українською
Каштру рассказал об усталости игроков Шахтера
Марлос / Фото ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал о физическом состоянии команды после матча Лиги чемпионов против Динамо Загреб (3:3).

25’ Бруно Петкович
74’ Никола Моро
83’ Лука Иванушец
90’ Арьян Адеми
 
Алан Патрик 13’
Марлос 79’
Жуниор Мораес 90+3’
Тете 90+8’
13’ Алан Патрик
25’ Бруно Петкович
74’ Никола Моро
79’ Марлос
83’ Лука Иванушец
90’ Арьян Адеми
90+3’ Жуниор Мораес
90+8’ Тете

"Это абсолютно нормально, что некоторые наши футболисты немного больше устали, чем другие. Мы должны рассматривать все справедливо. Есть ребята, которые играли в чемпионате, ЛЧ, Кубке Украины и в национальных сборных.

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Марлос немного устал от всех этих соревнований, но он очень много дал нам в этом сезоне, а в прошлом довольно долгое время был травмирован. Все мы должны уважать игроков за то, что они делают", – цитирует Каштру официальный сайт клуба.

Напомним, после 13-ти туров УПЛ Шахтер опережает Динамо на 10 очков.

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Шахтер Шахтер Луиш Каштру Луиш Каштру Динамо Загреб - Шахтер Марлос Марлос
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