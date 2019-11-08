Каштру рассказал об усталости игроков Шахтера

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал о физическом состоянии команды после матча Лиги чемпионов против Динамо Загреб (3:3).

"Это абсолютно нормально, что некоторые наши футболисты немного больше устали, чем другие. Мы должны рассматривать все справедливо. Есть ребята, которые играли в чемпионате, ЛЧ, Кубке Украины и в национальных сборных.

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Марлос немного устал от всех этих соревнований, но он очень много дал нам в этом сезоне, а в прошлом довольно долгое время был травмирован. Все мы должны уважать игроков за то, что они делают", – цитирует Каштру официальный сайт клуба.

Напомним, после 13-ти туров УПЛ Шахтер опережает Динамо на 10 очков.

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