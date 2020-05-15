Каштру рассказал о ближайших спаррингах Шахтера

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру описал подготовку команды к возобновлению сезона УПЛ.

"В воскресенье проведем игру между собой: две команды, состоящие из наших футболистов. А к встрече с Динамо планируем еще один тренировочный матч, чтобы ребята больше адаптировались к игре.

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Сейчас очень важно пройти период адаптации футболистов, постараться научить их заново определенных вещей, напомнить точный тайминг прохода в зоны и передач. Психологически, технически, тактически мы будем себя показывать абсолютно достойно. Уверен, все эти факторы приведут нас на высокий уровень.

Когда происходят такие паузы, единственной проблемой является адаптация мозга и тела к тому, чего требует игра: находить зоны, быстро принимать решения. Это самое сложное. Но есть определенные стратегии, которые мы адаптировали к этому. Когда были зимние сборы, мы реализовали эти стратегии и хорошо показали себя с Бенфикой. Теперь, думаю, сможем провести такую ​​же работу и подготовить ребят к требованиям игры", – цитирует Каштру официальный сайт "горняков".

Напомним, УПЛ приняла решение возобновить матчи чемпионата Украины уже с 30 мая. Шахтер лидирует в турнирной таблице с отрывом в 13 очков.

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