Каштру очертил приоритеты Шахтера в сезоне – чемпионат Украины важнее Лиги Европы

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру определился с целями команды в случае возобновления сезона.

"Главная цель Шахтера – стать чемпионом. От первой секунды сезона чемпионат Украины является приоритетом. Цель в Лиге Европы – дальше демонстрировать то, что мы показывали в еврокубковых матчах.

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Нашу команду уважают в Европе, мы еще не проиграли ни одного поединка на выезде – ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы. Должны поддерживать эту динамику и добавлять в домашних играх. Дома мы не показали всего, на что способны, а потому постараемся улучшить ситуацию в следующей встрече с Вольфсбургом. Стать чемпионами Украины и пройти успешный путь в Лиге Европы – вот наши цели", – заявил Каштру в комментарии официальному сайту Шахтера.

Напомним, перед остановкой УПЛ "горняки" уверенно шли лидерами, опережая Зарю на 13 очков. В Лиге Европы команда успела сыграть первый матч 1/8 финала, в котором победила Вольфсбург (2:1).

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