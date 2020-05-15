Каштру розповів про найближчі спаринги Шахтаря

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру описав підготовку команди до відновлення сезону УПЛ.

"У неділю проведемо гру між собою: дві команди, що складаються з наших футболістів. А до зустрічі з Динамо плануємо ще один тренувальний матч, щоб хлопці більше адаптувалися до гри.

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Зараз дуже важливо пройти період адаптації футболістів, постаратися навчити їх заново певних речей, нагадати точний таймінг проходу в зони і передач. Психологічно, технічно, тактично ми будемо себе показувати абсолютно достойно. Упевнений, всі ці чинники приведуть нас на високий рівень.

Коли відбуваються такі паузи, єдиною проблемою є адаптація мозку і тіла до того, чого вимагає гра: знаходити зони, швидко приймати рішення. Це найскладніше. Але є певні стратегії, які ми адаптували до цього. Коли були зимові збори, ми реалізували ці стратегії і добре показали себе з Бенфікою. Тепер, думаю, зможемо провести таку ж роботу і підготувати хлопців до вимог гри", – цитує Каштру офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, УПЛ прийняла рішення відновити матчі чемпіонату України вже з 30 травня. Шахтар лідирує у турнірній таблиці з відривом у 13 очок.

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