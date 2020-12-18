"У нас отпуск до 13 января, затем проведем медицинский осмотр, физически оценим игроков, а 17-го полетим в Турцию. Проведем там два сбора. На первом будет несколько товарищеских матчей.

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Далее вернемся в Киев на двухдневную паузу и снова полетим в Турцию на второй сбор. Цели ясны. Как вы знаете, у нас не было летних сборов. Однако были некоторые вещи, которые мы хотели отработать, чтобы добавить. Сезоны всегда отличаются друг от друга, и мы знали, что на этот нам нужны немного другие динамики – в принципе, те, которые мы показали в Милане с Интером. У нас было очень мало времени, чтобы это отработать. В январе такая возможность будет.

Проведем в Турции серию игр. Надеемся, ребята смогут подготовиться и восстановиться, ведь у нас есть травмированные: Коноплянка, Малышев, Исмаили, Корниенко... Были сложности у Кривцова. Плюс Витао, Хочолава, Фернандо... Мы очень хотим, чтобы все они были готовы к сборам, чтобы мы вместе смогли провести хорошую вторую часть сезона, которая, надеюсь, приведет нас к большому количеству побед и принесет нам титулы в Украине. Наши ожидания – выиграть Кубок и чемпионат. И, конечно, пройти как можно дальше в Лиге Европы", – цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

Напомним, "горняки" закончили первую половину сезона на второй строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 29 очков. Кроме того, "оранжево-черные" вышли из группы Лиги чемпионов в Лигу Европы, где в 1/16 финала турнира померяются силами с Маккаби Тель-Авив.

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