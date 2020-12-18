"У нас відпустка до 13 січня, потім проведемо медичний огляд, фізично оцінимо гравців, а 17-го полетимо до Туреччини. Проведемо там два збори. На першому буде кілька товариських матчів.

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Далі повернемося до Києва на дводенну паузу і знову полетимо до Туреччини на другий збір. Цілі зрозумілі. Як ви знаєте, у нас не було літніх зборів. Однак були деякі речі, які ми хотіли відпрацювати, щоб додати. Сезони завжди відрізняються один від одного, і ми знали, що на цей нам потрібні трохи інші динаміки – в принципі, ті, які ми показали в Мілані з Інтером. У нас було дуже мало часу, щоб це відпрацювати. У січні така можливість буде.

Проведемо в Туреччині серію ігор. Сподіваємося, хлопці зможуть підготуватися і відновитися, адже у нас є травмовані: Коноплянка, Малишев, Ісмаїлі, Корнієнко... Були складнощі у Кривцова. Плюс Вітао, Хочолава, Фернандо... Ми дуже хочемо, щоб всі вони були готові до зборів, щоб ми разом змогли провести хорошу другу частину сезону, яка, сподіваюся, приведе нас до великої кількості перемог і принесе нам титули в Україні. Наші очікування – виграти Кубок і чемпіонат. І, звичайно, пройти якомога далі в Лізі Європи", – цитує Каштру офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, "гірники" закінчили першу половину сезону на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 29 очок. Окрім того, "помаранчево-чорні" вийшли з групи Ліги чемпіонів у Лігу Європи, де в 1/16 фіналу турніру поміряються силами з Маккабі Тель-Авів.

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