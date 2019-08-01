Каштру объяснил, почему победа над Александрией далась Шахтеру крайне тяжело

Главный тренер "горняков" подвел итоги своего первого матча в УПЛ.

"Матч получился тяжелым, нам попалась компетентная команда. Команда, которая закрыла полностью пространство для наших атак. Это произошло в концовке первого и в начале второго таймов. Это уже традиция, игры с Александрией сложные.

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Матч – это определенная история. Первые 20 минут мы полностью доминировали: пенальти, штанга. В концовке первого тайма сопернику удавалось ловить нас на контратаках.

Начали во второй половине играть с одним опорным полузащитником – Тарасом Степаненко. У нас выходила хорошая динамика атак на флангах. Создали моменты – 5 ударов в начале второго тайма. Удалось перевернуть результат, который нас не устраивал.

Команда поняла мои требования, благодаря чему мы смогли решить проблемы с преодолением защиты соперника. Пытались постоянно менять фланги: переводить игроков соперника на один фланг, а атаковать другим. Также не забывали об обороне. У нас было 8 игроков в штрафной Александрии, это просто невозможно. Чтобы играть с такими командами нужно терпение", – рассказал Каштру в эфире ТурOnline.

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