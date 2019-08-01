Каштру пояснив, чому перемога над Олександрією далася Шахтарю вкрай важко

Головний тренер "гірників" підбив підсумки свого першого матчу в УПЛ.

"Матч вийшов важким, нам трапилася компетентна команда. Команда, яка закрила повністю простір для наших атак. Це сталося в кінцівці першого і на початку другого таймів. Це вже традиція, що ігри з Олександрією складні.

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Матч – це певна історія. Перші 20 хвилин ми повністю домінували: пенальті, штанга. У кінцівці першого тайму супернику вдавалося ловити нас на контратаках.

Почали в другій половині грати з одним опорним півзахисником – Тарасом Степаненком. У нас виходила хороша динаміка атак на флангах. Створили моменти – 5 ударів на початку другого тайму. Вдалося перевернути результат, який нас не влаштовував.

Команда зрозуміла мої вимоги, завдяки чому ми змогли вирішити проблеми з подоланням захисту суперника. Намагалися постійно міняти фланги: переводити гравців суперника на один фланг, а атакувати іншим. Також не забували про оборону. У нас було 8 гравців у штрафному Олександрії, це просто неможливо. Щоб грати з такими командами потрібне терпіння", – розповів Каштру в ефірі ТурOnline.

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