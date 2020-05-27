Каштру не уверен в идеальных кондициях Шахтера за четыре дня до битвы с Динамо

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру подытожил победу 4:0 в спарринге против Оболонь-Бровар.

"Были и хорошие моменты, и не очень. Мы начали хорошо, с достаточно интересной динамикой, но в конце первого тайма немного потеряли в организации. Впрочем, если говорить глобально, то сыграли хорошо. Во втором тайме также полностью контролировали игру, это нормально, ведь наш соперник не играет в Премьер-лиге. Понятно, что у них есть определенные трудности. Результат хороший, хотя это и не то, что нас сейчас интересует, но побеждать – всегда хорошо.

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Через несколько дней будет официальная игра, уже полностью настроены на Динамо. Впереди у нас еще три дня, чтобы закончить наш подготовительный процесс к игре с киевлянами. Мы предполагали, что чемпионат может начаться 31 мая, поэтому все время готовились с мыслями, что нас ждет игра в эти выходные. Так и произошло. Мы подготовлены. Это не значит, что сейчас мы в идеальных кондициях, на своем высоком уровне.

Сейчас есть новые данные о возможности проводить пять замен. Это позволит нам в течение игры, даже если некоторые ребята будут выглядеть не лучшим образом, их заменить. Ожидания очень хорошие. Для нас всегда важно играть с Динамо", – заявил Каштру в эфире клубного телеканала Шахтера.

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