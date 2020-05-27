Шахтер – Динамо: киевляне официально подтвердили смену стадиона

Шахтер будет принимать Динамо в 24 туре УПЛ не на ОСК Металлист, который на протяжении всего чемпионата был домашним для "горняков".

Классическое состоится на НСК Олимпийский, информирует официальный сайт Динамо.

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Решение принято по обоюдному согласию Динамо и Шахтера. Матч начнется в воскресенье, 31 мая, в 17:00 по киевскому времени. Трибуны стадиона будут закрыты для болельщиков в связи с пандемией COVID-19 и мерами безопасности, принятыми для предотвращения распространения вируса.

Напомним, Шахтер в рамках первого этапа УПЛ принимал Динамо на ОСК Металлист (14 тур). Тогда "горняки" одержали минимальную победу благодаря точному удару Кривцова.

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