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Шахтер – Динамо: киевляне официально подтвердили смену стадиона

10:16 72 Читати українською
Шахтер – Динамо: киевляне официально подтвердили смену стадиона
Динамо – Шахтер / Сайт киевлян

Шахтер будет принимать Динамо в 24 туре УПЛ не на ОСК Металлист, который на протяжении всего чемпионата был домашним для "горняков".

 

Классическое состоится на НСК Олимпийский, информирует официальный сайт Динамо.

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Решение принято по обоюдному согласию Динамо и Шахтера. Матч начнется в воскресенье, 31 мая, в 17:00 по киевскому времени. Трибуны стадиона будут закрыты для болельщиков в связи с пандемией COVID-19 и мерами безопасности, принятыми для предотвращения распространения вируса.

Напомним, Шахтер в рамках первого этапа УПЛ принимал Динамо на ОСК Металлист (14 тур). Тогда "горняки" одержали минимальную победу благодаря точному удару Кривцова.

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