Каштру не впевнений в ідеальних кондиціях Шахтаря за чотири дні до битви з Динамо

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру підсумував перемогу 4:0 у спарингу проти Оболонь-Бровар.

"Були і хороші моменти, і не дуже. Ми почали добре, з досить цікавою динамікою, але в кінці першого тайму трохи втратили в організації. Втім, якщо говорити глобально, то зіграли добре. У другому таймі також повністю контролювали гру, це нормально, адже наш суперник не грає в Прем'єр-лізі. Зрозуміло, що у них є певні труднощі. Результат хороший, хоча це й не те, що нас зараз цікавить, але перемагати – завжди добре.

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Через кілька днів буде офіційна гра, вже повністю налаштовані на Динамо. Попереду у нас ще три дні, щоб закінчити наш підготовчий процес до гри з киянами. Ми передбачали, що чемпіонат може початися 31 травня, тому весь час готувалися з думками, що нас чекає гра в ці вихідні. Так і сталося. Ми підготовлені. Це не означає, що зараз ми в ідеальних кондиціях, на своєму найвищому рівні.

Зараз є нові дані про можливість проводити п'ять замін. Це дозволить нам протягом гри, навіть якщо деякі хлопці не найкраще, їх замінити. Очікування дуже хороші. Для нас завжди важливо грати з Динамо", – заявив Каштру в ефірі клубного телеканалу Шахтаря.

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