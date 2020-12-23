"Он – фантастический. Он с одинаковой интенсивностью атакует и защищается. Он играет на позиции шестерки, восьмерки и десятки в различных системах.

Коваленко может стать игроком Бенфики

Он очень умный игрок. Мне он очень нравится. Он может играть в любой команде на любом стадионе", – цитирует Каштру Record.

К слову, в текущем сезоне Виктор Коваленко не может похвастаться постоянным местом в стартовом составе – в его активе 8 неполных матчей в УПЛ (4 гола) и 3 в Лиге чемпионов. В последнее время СМИ сообщают об интересе к игроку от Аталанты, Удинезе, Наполи и Бенфики.

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